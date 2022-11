Mujeres se empoderan en Feria de Emprendimiento y Juventud de Santo Domingo Este

Email it

Santo Domingo Este. Las mujeres emprendedoras fueron quienes lideraron en la Feria de Emprendimiento y Juventud auspiciada por el Ministerio de la Juventud (MJ), la cual se caracterizó por su amplia presencia al frente de sus negocios y sus creaciones emprendedoras en esta ciudad.

El concurrido evento, que se desarrolló con éxito, fue celebrado en el Club Eugenio María de Hostos del sector de Invivienda, los días 26 y 27 de noviembre del 2022.

Un total de 110 emprendedores conformaron los negocios. Entre los cuales se destacan en artesanías, manufacturas, emprendimientos verdes, productos para el pelo y piel, alimentos, alquiler de vestidos y hasta pequeños sembradíos fueron solo algunos de los negocios que se dieron cita en la gran actividad.

“No podíamos esperar más, les confieso que es un sueño hecho realidad traerles nuestra Feria de Emprendimiento y Juventud 2022. Llevamos meses trabajando y organizando con empeño lo que hoy aquí observan. Ha sido una labor en la que hemos volcado todo el corazón y con un propósito determinado: impulsar el bienestar y éxito de la juventud dominicana, gracias al apoyo de nuestro presidente Luis Abinader que apuesta firmemente por la juventud dominicana”, detalló Rafael Jesús Feliz García, ministro de la Juventud.

La enfermedad no es limitante

Para Juana Delia, ser diagnosticada de cáncer fue el inicio de su emprendimiento, así llegó “Jfitriz”, el cual se base en productos de origen 100 porciento orgánico, los cuales van en una gama desde estéticos hasta condimentos de cocina.

Delia, poseedora de una sonrisa que desborda amabilidad, reside en el sector de Hainamosa, ha logrado distribuir sus productos por varios puntos del país, haciendo esto que también ayude a otros a ganarse la vida.

“Mi proyecto nace en 2008, cuando yo me enfermo de comienzo de cáncer y me quitan el consumo de todo tipo de químico, entonces yo ahí aprendí durante el proceso que prácticamente nos autoenvenenamos. El médico naturalista lo primero que te manda es a desintoxicarte”, habló Juana.

El primer producto que realizó la emprendedora, se trató de un jabón íntimo para mujeres, del cual hizo varias muestras y les dejaba su contacto a las usuarias para que le ayudaran brindarles referencias del producto.

Logrando convertirse una superviviente, continuó expandiendo sus horizontes e incluso sus habilidades académicas, en el Instituto Técnico de Superior Comunitario (ITSC) estudió gastronomía.

“Empecé a estudiar gastronomía en el ITSC, entonces empezamos a hacer los sazones naturales sin químicos ni conservantes para las comidas, hemos crecido al paso”, dijo.

Sus mercancías también han llegado a las manos de pacientes que atravesaron su condición.

“El jabón de carbón activado, que lo hacemos también con Molinda Citrifolio, mejor conocida como “noni o none”, también funciona como si fuera un absorbente de radiación. El mismo ayuda a las personas que se están dando quimio, algunos en el hospital lo compran mucho”, expresó Delia.

Por último, la emprendedora, agradeció la creación para personas como ella que aún necesitan un “ligero empuje” y calificó de “excepcional” la labor del ministro, Rafael Jesús Feliz García y su equipo.

“Me ha encantado la Feria, he aprendido a relacionarme con otras personas que hacen lo mismo que yo, es una excelente idea para crecer, hay muchos jóvenes de escasos recursos que no tienen quien los ayude a pronunciarse al mundo y esta ha sido la mejor opción, al ministro que no cambie su personalidad, de ir mesa por mesa interactuando con los vendedores, comprando también, que siga con esta labor tan loable”, con emoción contó Delia.

El espacio también fue un guía educativo, ya que diferentes entidades gubernamentales y privadas llevaron personal especializado para motivar a los jóvenes en acciones como ahorro, emprendimiento, liderazgo, medioambiente y legalización de sus negocios.

Además, acompañamiento para préstamos bancarios, evaluación y asesoría a iniciativas de emprendedores, educación y capacitación de negocios emprendedores y crédito financiero, formación profesional a través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y empresas privadas.

Francina Hungría y Darlis Estrellas hablaron a los jóvenes desde sus experiencias e interactuaron con ellos en temas de discapacidad y superación personal.

Eco Bottle, un emprendimiento verde

En búsqueda de mejorar el medio ambiente, pero sin perder lo bonito y bueno de los objetos, nace “Eco Bottle-“ de la mano de Josué Hilario, quienes se dedican a realizar diversas manualidades con materiales reciclables.

“Eco Bottle busca crear conciencia del impacto y el aporte que hacen al comprar el producto, somos una empresa dedicada a la venta y creación de elementos decorativos utilizando como materia prima botellas ya utilizadas”, expresó el joven Josué Hilario durante esta feria.

Josué fue un joven que observó con preocupación la cantidad de sobrantes, específicamente de cristal, y al pensar concluyó que su idea combinaba todo lo que necesitaba una entrada económica y ayudar al medioambiente.

“Nos motivó ver la cantidad de desechos de vidrio y nos preocupamos, con la idea de reducir este, pusimos manos a la obra”, dijo Hilario

Promueve las letras limpias en Barrios

Bajo el lema “Mi Barrio tiene talento”, las Ferias de Emprendimiento y Juventud tienen un segmento dedicado a jóvenes de la zona que quieren mostrar su talento en una batalla de improvisaciones con letras limpias hasta quedar el último concursante, quien se convierte en el ganador por la votación del público presente.

El derroche de talento de los jóvenes artistas locales no se hizo esperar, siendo partícipes, Karen Montero, Riccie Oriach, Exodo Lirical, Freaky Philip, Enmanuel y Scarlett, entre otros cantantes, quienes cautivaron al público con sus interpretaciones musicales.

Los deportes Voleibol, baloncesto y karate fueron algunas de las disciplinas que formaron parte del evento y las cuales fueron premiadas en los tres primeros lugares.

La actividad contó con la presencia del Alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez; la directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes; el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras; los diputados Bertico Santana y Juan José Rojas; el vicerrector del ITSC, Alfredo Herrera; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo Este, Adán Peguero; los viceministros de la Juventud, Francisco Santiago, Endry Gonzalez, Carlos Valdez, Vicente Luis de Peña, Noeliz de Jesus y el director de Gabinate, Winston Paulino, entre otros.

Beneficiados

Son impactados más de 10 mil jóvenes entre 15 y 35 años y más de 4 mil familias. Estas actividades se realizan por todo el país con el objetivo de colocar en un mismo lugar un amplio ecosistema de oportunidades para jóvenes creadores y formuladores de proyectos de impacto al sector microempresarial y de nuevas ideas de negocios.

Objetivos

Las actividades se realizan con el objetivo de colocar en un mismo lugar un amplio ecosistema de oportunidades para jóvenes creadores y formuladores de proyectos de impacto al sector microempresarial y de nuevas ideas de negocios.

Apertura al crédito bancario juvenil como inyección a proyectos emprendedores, asistencia a jóvenes en sus iniciativas para convertirlas en productivas y fomentar la cultura del emprendimiento en los jóvenes, como una oportunidad de desarrollo.

Las ferias cuentan con la participación y apoyo de diversas instituciones y empresas como Banco de Reservas, Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, Promipyme, INFOTEP, ONAPI, Proindustria, SUPÉRATE, Bandex, Banco BHD, Impuestos Internos, Bandex, FEDA, Comedores Económicos, INESPRE y SENASA, entre otras.