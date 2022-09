Santiago. Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, fue puesto en circulación el libro “La Sociedad Dominicana de Hoy” de la autoría del jurista Ramón Antonio- Negro- Veras.



Al acto realizado en el auditorio del Centro León y al que también asistió la vicepresidenta de la Republica, Raquel Peña, Negro Veras dio a conocer un compendio de artículos de opinión, publicados en los diferentes periódicos de circulación nacional sobre diferentes aspectos de la sociedad dominicana. Los beneficios del libro que recopila 13 artículos, con mensajes y análisis que promueven una mejor sociedad y convivencia, serán destinados a la Liga Dominicana contra el Cáncer, explicó Negro Veras. Destacó que el libro contiene pinceladas en la que dice a los lectores para vivir en medio de la violencia, egoísmo, agresividad y otros males. Narró la preocupación que le provocó la exhibición de una joven desnuda embarazada, una señal de una sociedad en decadencia. De igual forma cuestiona que vaya en crecimiento el tráfico de drogas, prostitución, tráfico de niños y existan sectores que promueven y santifican los promotores.



Su libro se refiere a la familia, analiza el papel de los padres y explica que una de las razones por la que la sociedad en degradación es porque los padres son tolerantes y no han sido buen ejemplo para sus hijos. También se refiere a la posibilidad de que comunistas y cristianos trabajen juntos para mejorar la humanidad. La Sociedad Dominicana de Hoy habla sobre los inmigrantes haitianos que vienen al país, en la que el autor defiende que los hijos de ilegales nacidos en territorio dominicano sean reconocidos como tal.



Pese a que desde muy joven ha ejercido su profesión de abogado, asegura que la sociedad misma ha corrompido el oficio y confesó que se siente asqueado y de volver a nacer, no estudiaría derecho. También criticó el comportamiento de la sociedad hacia la comunidad LGTB, a quienes se refieren con términos despectivos, lo consideró una hipocresía. En su libro define su pasión por el béisbol, sin embargo detalla que ir al play hoy día es sinónimo de desorden e irrespeto. Añadió que la sociedad no va por buen camino y es necesario trabajar por una mejor convivencia. Al finalizar el resumen, el presidente Luis Abinader felicito a Negro Veras por sus artículos, reconociendo que su opinión es valiosa y necesaria como sugerencia de cambios.



“Es una voz rebelde y humana, pero la sociedad necesita esas voces rebeldes como la de Negro, es el gran aporte que le hace a la sociedad Dominicana, lo que escribe es porque lo siente y lo cree, es lo que él cree correcto. Esas son las voces que debemos defender aún no estemos de acuerdo, por ser una opinión sincera”, dijo el mandatario. La obra fue auspiciada por la empresa CECOMSA y durante el acto el periodista Huchi Lora dedicó una décima en la que destacó la diversidad de temas que maneja. En el acto estuvieron presentes además, el juez presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, la gobernadora provincial Rosa Santos, el gerente de Cecomsa Fernando Rosario, los empresarios Félix García y Manuel Estrella, entre otras destacadas figuras del ámbito político y empresarial.