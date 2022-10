Email it

El exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, consideró que el triple asesinato en el que murió un tío suyo en Estero Hondo, Puerto Plata, podría guardar relación con su postura patriótica.

Manifestó que el ciudadano haitiano a quien se le atribuye el triple homicidio cargó con una pistola propiedad de su difunto tío.



Aunque dice esperar que avancen las investigaciones, descartó, por el momento, que el móvil del atroz crimen, donde murió su tío, el hacendado Juan José Soto Corniel, fuera el robo.



Las otras víctimas son Gilberto Basilio Toribio y la arquitecta Maritza Arelis Ovalles.



“Este incidente doloroso, que me conmueve pero que no quiebra mi firmeza de ciudadano, nio de militar, pero de ciudadano consciente del progreso, no va a amilanar mi posición, que es una posición de hace 30 años. Tampoco estamos apelando ni ahora ni antes ni después, a los tremendismos de las viejas soluciones indeseables e indeseadas del pasado”, afirmó el exjefe de las Fuerzas Armadas.



Soto Jiménez llamó a las autoridades a reforzar el cumplimiento de las medidas migratorias a fin de evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir.



“Estamos, simplemente reclamando y ahora con más fuerza que se le dé cumplimiento a la Constitución de la Republica y a las leyes”, insistió.



Dijo que en los últimos años al menos 12 hacendados han muerto en circunstancias similares en diferentes puntos el país. Varias viviendas habitadas por nacionales haitianos fueron incendiadas por residentes en Estero Hondo, como represalia por la muerte de las tres personas. Autoridades militares y de Estero Hondo se reunieron ayer con el objetivo de evitar que se escenifiquen enfrentamientos entre dominicanos y haitianos.