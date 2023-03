Afirma que el retirado proyecto de ley de trata promueve ideología de género en detrimento de mujeres

La guerra de las mujeres por el ejercicio pleno de los derechos que históricamente se les han negado, ha enfrentado enormes retos a lo largo de la historia. Pero el proceso ha introducido nuevos elementos que empiezan a preocupar a mujeres que estudian con profundidad el tema.



Una de las féminas que observa con cuidado el tema es Raquel Rosario, especialista del feminismo que actualmente concluye el doctorado en el Centro de Investigación de Género y Violencia en Inglaterra. A propósito de que mañana se conmemora el Día de la Mujer, la activista ofreció su perspectiva sobre los retos de la mujer, la lucha feminista en el contexto actual.



¿El feminismo significa que la mujer sustituye el papel del hombre?

No. El feminismo busca que todas las personas, de uno u otro sexos, tengan derecho al libre desarrollo de su personalidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Eso implica acabar con la discriminación por sexo, con la violencia y los estereotipos sexistas que restringen la libertad tanto de mujeres como de los hombres.



¿Estás de acuerdo con las tres causales?

Sí. Pero las tres causales llevan desde el 2006 trancándole el paso al Código Penal, que es un clamor de la población. Sin establecer frías comparaciones, lamentablemente, es un hecho que todos los años mueren más mujeres y niñas a causa del crimen y la inseguridad, que a causa de abortos clandestinos. Todas representan una tragedia inconmensurable, pero las mujeres abatidas por la delincuencia, también tenían derecho a la no violencia, a la salud, a la dignidad, a su integridad y a vivir en paz. Llega un punto en que hay que poner el interés nacional por encima del interés personal, y el tema de la delincuencia resulta inaguantable. El nuevo Código Penal está ahí para dar respuesta. No es justo tener esta pieza legislativa secuestrada dos décadas, especialmente cuando pueden existir otras opciones para subsanar este impasse de las tres causales.



En los últimos años, tu trabajo se ha enfocado mucho en el tema de la identidad de género. ¿Por qué?

La identidad de género, que muchas personas reconocen como el “tema trans” o la también llamada “ideología de género” es un asunto de alta política. Sus repercusiones afectan casi todas las esferas de la vida pública y privada. A veces es difícil desenmarañar este entramado, especialmente porque son políticas y estrategias que se manejan con absoluto hermetismo y a espaldas de la población, pero están ahí. Por ejemplo, poca gente sabe que, aparte de los problemas migratorios que conllevaría, el Proyecto de Ley de Trata y Tráfico remitido por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre del 2022, es en realidad de Identidad de Género.



¿Por qué haces esa afirmación?

Analicemos con detenimiento las ramificaciones de la aplicación del Proyecto en su Título I, sobre los Principios y Enfoques Rectores. Es un proyecto para adoctrinar servidoras públicas sobre el tema trans. Por ejemplo, en julio del año pasado, el Ministerio de la Mujer convocó con carácter de obligatoriedad a su personal para participar en talleres sobre “Garantes de Derechos en la Atención”. En los talleres, se incluyeron directrices sobre cómo priorizar el tema trans dentro de las atenciones que brinda el Ministerio de la Mujer.



Vives y estudias en Inglaterra ¿esa entidad hace eso en su país?

En Inglaterra, el feminismo ha sacado las garras y no ha permitido que el Gobierno borre los derechos basados en el sexo, que consideran una conquista en la que radican todos sus demás derechos. ¿Por qué organizaciones internacionales como Save the Children vienen a imponer aquí lo que no les permiten imponer en sus países?



¿Cuáles son las directrices de las organizaciones internacionales?

A nivel internacional, las directrices respecto al tema trans dictan que el tema de identidad de género debe esconderse dentro de proyectos de ley que tengan mayor aceptación en la población, porque si se introducen de manera explícita, la gente los objetaría. Esta temática se introduce en proyectos de ley populares para luego presentar a quienes se atrevan a disentir como antiderechos. ¿Qué persona sensata podría estar en desacuerdo con la debida protección a víctimas de trata de personas? ¿Quién va estar en desacuerdo con un proyecto de ley para proteger a las mujeres de la violencia machista?



¿Cómo valoras la actual Ley de trata en cuanto a derechos de la mujer?

De manera transversal, la actual Ley 24-97 sobre Violencia Contra la Mujer reconoce a la mujer como un ser humano, en base a su sexo biológico, a la vez que sanciona la discriminación por sexo, y por eso también quieren reemplazarla.



¿Cómo afectan las políticas de identidad de género a la niñez?

Las implicaciones de estas políticas para la niñez son peligrosas, porque uno de sus propósitos principales es fomentar la idea de que existen niñas y niños que nacen “en el cuerpo equivocado”, y que para “corregir” este supuesto error, deben ser sometidos a tratamientos hormonales y quirúrgicos experimentales e irreversibles. Dentro de la República Dominicana, ya existen organizaciones cuya misión es promover que las niñas rechacen su cuerpo y que internalicen la idea de que en realidad son varones. Estas organizaciones ya han empezado a hacer “jornadas de sensibilización” y están creando un problema social para que venga el capitalismo a solucionarlo y el marco legal para abrirle.



¿La Orden Departamental no. 33-19 sobre la igualdad de género no servía para prevenir esto?

Al contrario, la Orden Departamental No. 33-19 fue depositada para abrir una brecha por donde promover que niñas y niños rechacen su sexo. El ministro de Educación, Ángel Hernández, actuó correctamente al derogarla, porque chocaba frontalmente con la Ley General de Educación 66-97 que, de manera explícita dicta disposiciones generales y transitorias, promueve la igualdad entre los sexos, con aplicación tanto al estudiantado, como al personal que trabaja en centros educativos. Es decir, que cuando se argumenta que sin Orden Departamental 33-19 no hay educación en igualdad dentro de la República Dominicana, se está expresando una insensatez bastante burda. Es deshonesto porque la igualdad entre niñas y niños en el ámbito educativo está codificada, en blanco y negro, en la Ley 66-97, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, y con muchísimo más peso que una simple Orden Departamental.

