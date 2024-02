Ray Guevara llama a los partidos a hacer un compromiso común con el Gobierno que se inicie desde el 16 de agosto

Milton Ray Guevara, primer presidente y fundador del Tribunal Constitucional, uno de los redactores de la Constitución de 2010 y del Código de Trabajo en 1992; exlegislador, académico reputado y con una amplia trayectoria de 25 años de servicio público y 28 en el sector privado, es optimista frente al fruto del país, pero observa que no es momento de apostar a la división interna de la República Dominicana.



En el contexto de las elecciones de este año llamó los partidos que compiten por el poder a hacer un acuerdo por la unidad, que contenga una agenda común para el desarrollo del país. “República Dominicana no puede estar dividida, necesita que, gane quien ganare, que haya un acuerdo mínimo sobre problemas fundamentales que tiene la República Dominicana y se tienen que resolver; todavía tenemos los mismos problemas, faltan aulas, no hay escuelas, no hay agua; y es verdad que hemos avanzado enormemente, y es verdad que hemos crecido, ya somos casi una potencia económica, con una estabilidad extraordinaria, eso no se puede dudar; yo digo que los principales partidos políticos del país deberían ponerse de acuerdo para que el gobierno que surja en agosto, sea un gobierno de una gran representación nacional”, aconsejó en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Desde la óptica del veterano jurista, la situación mundial y regional es compleja. “Yo veo la situación tan compleja, yo digo que este país es un tesoro y nosotros tenemos que protegerlo, el daño que hace esa Ley 1-24 eso no tiene nombre; yo pienso que en la República Dominicana este proceso electoral, debe desarrollarse en paz, en orden, que la ciudadanía debe ir a votar porque ese es su deber y su derecho”, argumentó.



Continuó: “Lo que está viviendo el mundo hace que la República Dominicana no puede ahora, y de ahora en adelante, en los próximos 5, 6 o diez años estar jugando con la división interna, un gobierno de representación nacional y con metas claras, un llamado porque es que la República Dominicana lo necesita, todavía nosotros somos un pequeño país y no somos ni una potencia militar, ni una potencia económica, y gracias a Dios y al esfuerzo de los dominicanos hemos llegado al éxito, este es un país exitoso, y cuando uno compara lo que está pasando en el mismo continente nuestro, uno se da cuenta de que a este país hay que cuidarlo”.



Sobre el montaje de las elecciones, Ray Guevara tiene algunas preocupaciones. “Sobre las elecciones me preocupa y apoyo al obispo de la diócesis de la Altagracia (monseñor Castro Marte); cómo es posible que un partido bien intencionado haya logrado hackear el sistema de la Junta Central Electoral y eso no amerite una investigación rigurosa; y que la propia Junta, si lo hicieron pensando en el bien común para demostrar la debilidad del sistema, lo más grave es que la JCE debe dar garantía de que eso no es posible, yo digo que para la convivencia dominicana, ese tipo de cosas hay que aclararlas, no se puede dejar como una ocurrencia; aquí pasan muchas cosas que las dan como ocurrencia y eso tiene muchas repercusiones después, a lo mejor el que pierde dice que lo hackearon; no lo digo yo, lo dice el obispo”.

Sobre reducción horario laboral: “No es un tema para tratarlo en periodo electoral”



El ministro de Trabajo y uno de los redactores del actual Código Laboral, consideró que la principal agenda del país en materia laboral es la modificación de la legislación vigente. Sobre el anuncio del Ministerio de Trabajo de un plan piloto para reducir el horario laboral, consideró que no es un tema que debe plantearse en tiempos electorales.



“Para mí la prioridad en el mundo laboral dominicano es lograr el consenso para la reforma al Código de Trabajo, a mí me parece que en una época electoral, en un periodo electoral no es el momento propicio para proponer cambios al margen de la reforma del código, que puedan impactar negativamente en sectores importantes de la economía nacional como son las pymes”, reflexionó Ray Guevara.



Cuestionó la propuesta de que las empresas tengan que pagar el mismo salario por menos horas de trabajo. “Tú no puedes a las empresas decirles que van a pagar el mismo salario y bajar la jornada de trabajo, a donde la están pretendiendo bajar, y eso siquiera en España porque ese es un proyecto del gobierno de Pedro Sánchez, que están hablando de 37 de horas, al margen del sector patronal, respeto lo que se haga, lo que quiero decir es que el empresariado español no está de acuerdo con eso”, apuntó el expresidente del Tribunal Constitucional.



Dijo que lo positivo de la propuesta del Ministerio de Trabajo que no es una medida obligatoria sino voluntaria. “Aquí es un plan piloto y creo que, por suerte que eso es voluntario, pero a mí no me parece que este sea el momento de la República Dominicana se esté obligando a las empresas a pagar el mismo salario con menos trabajo, llegar a 36 horas, no me parece que sea el momento en el país, me parece que es un tema, que gracias a Dios es voluntario, pero no entiendo como en medio de lo que el mundo está viviendo y el país, nosotros podemos estar pregonando eso; pero le tengo gran admiración y aprecio al ministro de Trabajo”, expresó Ray Guevara.



Sobre el Código de Trabajo consideró que es de un alcance general para los trabajadores, empleadores y el propio gobierno. “El código de 1992, es el responsable de la paz social y laboral de la República Dominicana y eso ha contribuido al crecimiento económico sostenido que hemos tenido”, consideró.



Ray Guevara llamó la atención sobre la necesidad de tratar con cuidado los temas que se aprueban en el marco del Organización Mundial del Trabajo porque son declaraciones de buena intención, pero que cada país tiene su propia realidad y contexto. “Ya hemos dicho lo que pasó con el servicio doméstico, eso es algo que se si se hubiese aplicado, de los 260 mil empleos del servicio doméstico, en un año y medio se iban 120 mil; no es que estamos en contra del servicio doméstico, lo que pasa es que esas normativas que se aprueba en la Organización Mundial del Trabajo, esas normativas, esos convenios se aprueban, es un deseo bien intencionado, pero cada país tiene que saber su condición; pusieron eso, eso no fue este gobierno que lo negoció, ni lo firmó, pero el que lo negoció y lo firmó no lo quiso aplicar”, observó el exministro de Trabajo. (Ese convenio fue aprobado y negociado en el gobierno de Danilo Medina).



“El problema es que en Haití no hay con quien hablar”



Sobre la profundización de la crisis en Haití, Ray Guevara hizo varias reflexiones. Lo que observa con mayor preocupación es que en el vecino país no hay autoridades válidas como interlocutores. “Lamentablemente el país hermano tiene un problema real, no tiene autoridad, para mí el que mejor ha llevado la política frente Haití es Luis Abinader; ha tenido la voluntad, el coraje que otros no han tenido; los respeto profundamente, pero cada gobernante y cada gobierno tiene su propia realidad, pero el problema ahora es que no se tiene interlocutor en un país donde asesinan a un presidente”, apuntó Ray Guevara.



Y agregó: “Es muy difícil cuando no se tiene un interlocutor, es muy difícil cuando crees que hoy tienes algo en la mano y mañana no lo tienes, todo eso conspira, se ha perdido tiempo, y hay que reconocerle una cosa al presidente Luis Abinader, desde el primero día empezó a decir que es la comunidad internacional la que debe solucionar eso”, sostuvo.



Sobre la forma de convivencia de los dos países en una misma isla, Ray Guevara dijo: “La República Dominicana y Haití es el divorcio imposible y la separación de cuerpo obligatoria, nosotros no podemos coger una sierra y separar los dos pedazos de la isla; los dos pueblos tienen su mirada hacia el este, los dominicanos usan el canal de La Mona y los haitianos, el Masacre”.

Modelo de Constitución fallido para haitianos

Milton Ray Guevara dijo que la Constitución de Haití es una réplica de la Constitución de Francia donde el presidente y el primer ministro concentran el poder, pero que no aplica para el contexto del vecino país. “Pero en Haití el 60% de los ciudadanos no tiene documento de identidad, cómo se puede tener en ese país un régimen que solo ha funcionado en Francia, y que funcionó por primera vez, en marzo de 1986, la cohabitación, y eso lo tiene Haití; he dicho que lo primero que hay que hacer es cambiar eso, porque Haití cuando no tiene presidente, no tiene primer ministro, y cuando tiene presidente y primer ministro, el lío no se acaba”, reflexionó el jurista.