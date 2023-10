Santo Domingo Este.- El diputado Carlos Gil, calificó este jueves de “Vanas” las medidas anunciadas ayer por el gobierno para contrarrestar los contagios por dengues en el país, ya que entiende que lo primero que se debe hacer, es preparar áreas con camas suficientes, medicos especializados e insumos, solo para los pacientes contagiados.

El congresista de Santo Domingo Este denunció que en su municipio cientos de ciudadanos que se han visto afectados, se enfrentan con la realidad de contar con centros de salud que no tienen la capacidad de hospitalizarlos por la falta de espacios destinados para atender esta patología y optan por medicarse en su hogares, lo que tildó de grave.

“Cuando las personas acuden a los hospitales con una fuerte fiebre, dolor de cabeza y demás síntomas del dengue, tienen que hacer largas filas para ser atendidas en las emergencias, y lo más difícil para ellos, es el tiempo de espera para ver si le seden una cama y al final se desesperan y compran cualquier pastilla en la farmacia, situación qué agrava su salud” dijo

El legislador agregó que en los centros públicos los pacientes han sido medicados hasta en una silla, ya que el Sistema de Salud, no ha destinado una área específica para atender a los ciudadanos con esta patología.

También aseguró que los residentes de Santo Domingo Este cuando tienen sospecha del virus, han tenido que acudir a los labotorios privados para hacerse la prueba y agilizar el proceso por la debilidades de los hospitales, situación que perjudica su economía.

“Yo no me opongo al plan que lancen las autoridades para frenar los contagios, porque garantizar la salud no es un favor, “es su deber”, pero de nada le sirve si en los centros no hay espacios para los pacientes”agregó

Gil, dijo además que al gobierno por estar enfocado en rueda de prensa y redes sociales, descuidó la salud de los dominicanos, y por lo tanto, le cogió lo tarde para detener la ola de contagios con un problema que es endémico en la República Dominicana, lo que ha dado como resultado las muertes de personas por dengue.

“No es fácil para una familia de escasos recursos trasladarse buscar salud a hospitales sin camas, mientras quienes están para garantizarla mediante un sistema efectivo, se dedican a promover su reelección” puntualizó

Finalmente, el congresista informó que se prepara junto a su equipo para trasladar esta vez su plan de “Fumigación Masiva” a las zonas del municipio donde hay más cañadas.