El coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Joseph Abreu, consideró que no se puede decir que la corrupción en la Policía Nacional haya sido superada.



La opinión es a propósito de las declaraciones del comisionado para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, quien en días pasados afirmó que se desmanteló una estructura mafiosa que involucraba a exjefes de esa institución uniformada.



No obstante, Abreu dijo que actualmente se están haciendo esfuerzos para limpiar a la Policía Nacional, como parte del proceso de la reforma policial que está llevando a cabo el gobierno de Luis Abinader.



“Entendemos que están en proceso de mejorías, por lo menos hay un plan y se está trabajando; pero de que estén superadas las debilidades de la Policía, no me parece que esa sea una información que se pueda dar precisa. Yo creo que sí, que hay mejorías en caso de algunos jefes regionales y nuevos comandantes y estamentos de la Policía que reúnen un perfil más depurado”, indicó el coordinador general de PC.



Explicó que la reforma policial es un proceso a largo plazo, por lo que los resultados no se verán de inmediato.



“Es algo que nosotros vamos a ver en el mediano y largo plazo; lo que sí nos consta es que se está trabajando en cada uno de los aspectos; es un tema que se le dé continuidad, un tiempo, ya sea en esta gestión o en cualquier otra gestión”, expresó.



Vila del Castillo denunció que en la gestión del mayor general Eduardo Alberto Then desmontaron una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.



Aseguró que en la PN existía una corrupción histórica y sistemática, llevada de un director a otro que obligaba al último raso a pertenecer a ella.

Más de lo dicho por Vila del Castillo

Vila del Castillo también se refirió a los avances logrados en la reforma policial en los ocho meses de ejecución, con mejoras en las gestiones financieras, auditoría de personal, dignidad para los agentes y modernización a todos los niveles en la infraestructura y operación policial. “En 2022, ha sido la primera vez que avalados por el presidente Abinader, dirigidos por Interior y Policía y con el consenso de la Policía, todos los ascensos fueron limpios y transparentes’’, señaló.