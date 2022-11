Novia de Onguito Wa señala al urbano como responsable del accidente

Email it

Desde su seguridad en Estados Unidos, la ex novia de Onguito Wa contó su versión lo sucedido en el accidente donde un nacional haitiano perdió la vida la madrugada del pasado 29 de octubre.

La influencer Briante, ex novia de Onguito Wa, dijo que al momento del hecho solamente se encontraba ella y quien era su pareja en el vehículo. De esta forma negó la versión de que otra persona conducía el vehiculo durante el accidente; versión que liberó al urbano.

Indicó además que ella era la que estaba ocupando el lado de pasajero.

“Yo estoy en Estados Unidos, y no estoy en paz. Me siento mal porque soy humana y lamentablemente nadie quiere tener accidentes. Pero pasó algo que fue bastante trágico y yo siento que todo eso me está persiguiendo aquí” dijo Briante.

“Íbamos manejando y que te puedo decir, estaba bien oscuro, él iba súper rápido también, nadie quiere tener accidentes, pero sí cuando él fue a rebasar parece que no miró que venía el motorista del otro lado y chocamos con el motorista», narró Briante a Santiago Matías en video llamada.