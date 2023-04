Email it

«Nuestro mundo es un mundo de promesas incumplidas» fue lo expresado por el reverendo padre Isaías Mata Castillo al leer la sexta palabra de la Iglesia Católica “Todo está cumplido”.

Mata Castillo hizo referencia a las promesas de los políticos que son divulgadas en los periódicos y luego no se cumplen.

«En nuestro caso particular, reina el clientelismo y un mar de corrupción, como tales son los casos: Pulpo, Medusa, Coral, Calamar… Y no solo en la política, sino que también en nuestra vida personal y en la vida cristiana debemos reconocer que no siempre cumplimos con la voluntad de Dios», indicó.

Por igual, agregó: «No es sincera nuestra plegaria si, al mismo tiempo, tratamos de organizar nuestra vida y la de la sociedad en contradicción con la voluntad que Dios nos ha manifestado a través de la misma naturaleza, por medio de profetas que nos son enviados a lo largo de los siglos y, por último, en la persona y el mensaje de su hijo Jesús».