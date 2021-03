Obras Públicas inició reconstrucción de la carretera Estancia Nueva- San Víctor, en Espaillat

Moca, Espaillat.- El Ministerio de Obras Públicas inició este martes los trabajos de reparación y pavimentación de la carretera que comunica Estancia Nueva con San Víctor, (provincia Espaillat), obra que contempla una inversión de más de 20 millones de pesos.

Durante el primer picazo, el vice ministro de mantenimiento vial de Obras Públicas, Mélito Santana Roncón, adelantó que la carreta tiene una longitud de 6.8 kilómetros.

Además, el funcionario garantizó que la obra no se detendrá y esperan que estará lista en la mayor brevedad posible, con el inicio de esta via se etara apartidando una serie de obras en toda la provincia.

La gobernadora de la provincia Espaillat Juana Rosario de Candelier,agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro Deligne Ascención, por escuchar el llamado de la población de Estancia Nueva y el Distrito municipal de San Víctor.

La representante del poder ejecutivo, agrego que la construcción de obras en esta provincia apena inicia dijo que el presidente está muy pendiente de todas las problemáticas de Moca y todas sus zonas.

Al acto de reapertura de la carretera estuvo presenta el senador Carlos Gómez, quien dijo que la construcción de esta vía, es producto un levantamiento que se re4alizo en toda la provincia, de las obras prioritaria que el gobierno va intervenir en los próximos días.

El alcalde del municipio de San Víctor Fulgencio Sánchez, agradeció en nombre de su comunidad dicha obra, ya que no solamente viene as beneficiar a su municipio sui no a toda la zona

En el primer picazo también estuvieron presente el director región de (MOPC) Alexis Sosa así como el Director Nacional de pavimentación vial Alejandro Brito.