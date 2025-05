El regidor de Opción Democrática (OD), Alexander Germoso, cuestionó la rendición de cuentas del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, al considerar que la alocución fue un acto político más que un ejercicio de transparencia institucional.



“El primer año de gestión es, sin duda, un reto importante. Es el momento de sentar bases, marcar pautas y comenzar a ejecutar. Pero lo que vimos no fue una rendición de cuentas, sino un espectáculo”, afirmó Germoso.



El regidor señaló que la presentación se centró en promesas y anuncios de proyectos aún no ejecutados, en lugar de ofrecer un balance real del trabajo realizado durante el primer año de gestión municipal. “Se habló, por ejemplo, del proyecto de semáforos inteligentes, que sigue siendo un plan; y del edificio de los bomberos, cuya licitación apenas se anunció, pero no forma parte de las obras ejecutadas este año”, precisó.



Asimismo, cuestionó la afirmación de que Santiago es el municipio más seguro del país. “¿Cuáles datos concretos respaldan esa declaración? No se ofrecieron cifras ni indicadores que sostengan esa afirmación tan delicada”, agregó.



Germoso también criticó la falta de claridad entre las acciones del gobierno central y las del ayuntamiento, así como los ingresos reportados y la ejecución presupuestaria. “Se presentaron como logros municipales obras que corresponden al Estado, como el monorriel. Eso contribuye a la confusión ciudadana y refleja una gestión sin límites institucionales bien definidos”, expresó.



Además, cuestionó la instalación de cajas recolectoras de residuos en plena vía pública, ocupando espacios importantes para el tránsito, tema sobre el cual, añadió, tampoco se ofrecieron medidas concretas.



“Había expectativas de soluciones para el tránsito, pero no se plantearon medidas reales”, sostuvo.