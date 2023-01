El exmiembro de la Junta Central Electoral y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, dejó establecido que la decisión del Tribunal Constitucional que establece que las votaciones deben ser manuales abarca todo el proceso electoral, inclusive el escrutinio y escaneo de los votos.



Olivares, quien fue el primer fiscal de la provincia Santo Domingo, explica que el dispositivo del Tribunal Constitucional no hace diferencia entre los métodos para la votación, el conteo y el envío de los resultados.



“Al mencionar el proceso, que es uno de los puntos nebulosos, entonces se decide que el proceso no debe ser automatizado. El riesgo de eso y la nebulosa que hay es si esto abarca, y creo que sí, el escrutinio será manual y el escaneo. El escaneo que es importantísimo y que se ha aplicado hace más de 15 años. No lo establece, habla del proceso y el escaneo es parte del proceso”.



Recordó que el tribunal de alzada tomó la decisión por considerar que el voto automatizado atenta contra un derecho fundamental. “El Tribunal Constitucional, ante un recurso del periodista Namphy Rodríguez sobre la automatización de las elecciones, el tribunal decidió que la automatización atentaba contra el derecho fundamental al sufragio”, enfatizó.



Olivares defendió que desde la Junta Central Electoral se han contratado servicios de telecomunicaciones dedicadas solo a la transmisión de las actas con el escrutinio, que han resultado seguros y que nunca han sido vulnerados, por lo que lamentaría que en las elecciones del 2024 ocurra un retroceso en esa parte del proceso.



Apeló a que no se vuelva al caos que representaba que los miembros de los colegios electorales y las mesas de votación debían ir con las urnas y las actas a las juntas municipales para poder informar el resultado de las votaciones en sus demarcaciones. A la pregunta de qué podría ocurrir entonces con el escrutinio, el doctor Olivares respondió: “¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver”.



Más presupuesto



El dirigente perremeísta también saludó el aumento del presupuesto que dispuso el presidente Luis Abinader para la Junta Central Electoral, en el entendido de que solo con los recursos suficientes es posible organizar elecciones íntegras, al tiempo que se garantiza que no se paralicen los trabajos del Registro Civil.



“Al darle estos recursos para el tema electoral, la Junta entonces de los otros recursos del presupuesto puede dedicarle más al Registro Civil. Eso está muy bien. El presidente Luis Abinader comprometido con la institucionalidad, con el interés de que las elecciones sean íntegras y que los recursos económicos no sean un obstáculo para que se desarrollen sin ningún tipo de inconvenientes”, declaró Olivares en una entrevista en El Plato del Día que se transmite por CDN Radio.



Además, enfatizó que los recursos para garantizar la democracia nunca serán muchos, porque la democracia es lo único que garantiza la libertad, y que “cuando tú la pierdes, es el bien más sagrado, la libertad. La pérdida de la democracia implica la pérdida de la libertad. Al final por la libertad, para la libertad, sangro, lucho y pervivo”. Sin embargo, dijo que apoya que los miembros de la Junta Central Electoral manejen los recursos con transparencia y que rindan cuentas de cómo usan cada centavo.