El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió que varias empresas han sido suspendidas por incumplir con la legislación laboral vigente, especialmente en lo relativo a la contratación legal de trabajadores y condiciones mínimas de seguridad y salud.



Detalló que las inspecciones realizadas por el ministerio detectaron condiciones laborales deplorables, en su mayoría con trabajadores extranjeros de origen haitiano y chino.



Entre las faltas, señaló que muchos empleados trabajaban turnos de 12 horas, sin pago correspondiente por horas extras. “Eso es una barbaridad. Los operarios estaban sentados 12 horas en un sillón improvisado hecho con cartón”, denunció.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. por CDN, canal 37, Olivares dijo que se mantendrán inspeccionando las empresas para procurar que se cumpla con la ley.



Insuficiencia de inspectores



El funcionario confirmó que el Ministerio de Trabajo necesita aproximadamente 400 inspectores para cumplir su rol de fiscalización, pero “hoy tenemos ciento y algo, pero realmente los que trabajan son unos 50 y tanto porque una parte de ellos, por temas de salud, edad y en algunos casos con factores combinados, no están rindiendo en la labor”.



Aseguró que encaminan esfuerzos para ampliar esa plantilla. Además, reveló que están implementando inteligencia artificial en los procesos de inspección para mejorar la eficacia.



Sobre la regularización de trabajadores extranjeros, valoró la iniciativa del presidente Luis Abinader de someter el tema al Consejo Económico y Social (CES). “No hay mejor espacio para la discusión de temas tan trascendentes que el CES”, dijo.



Actualización de la Ley de Seguridad Social no debe esperar más



En cuanto a la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el ministro de Trabajo llamó a dar prioridad a su reforma integral que se espera desde hace muchos años. “Tenemos 13 años por encima del plazo dado para la reforma”, afirmó Olivares, al tiempo que señaló que la actual Comisión Bicameral del Congreso “es una comisión de lujo”, integrada por expertos y legisladores con experiencia médica y técnica. Advirtió que uno de los aspectos más urgentes es el sistema de pensiones, debido a que “si las pensiones son muy bajas, la reacción del pueblo va a ser de desconcierto y va a afectar mucho al sistema”.



Sobre el reto de reducir la informalidad, indicó que en el último trimestre se logró bajar de un 56% a un 53.4%. “El sistema de seguridad social no puede verse sencillamente como un negocio. Tiene que ser una institución al servicio de los trabajadores”.