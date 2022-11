Email it

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que 25 provincias han alcanzado el nivel de avance del proceso de empadronamiento del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda.



La ONE informó en su boletín #11, que las provincias con el máximo alcance corresponden a: Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San Juan, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, La Vega, Monseñor Nouel, San José De Ocoa, Peravia, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Samaná, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Santiago Rodríguez, y Espaillat. En tanto que siete provincias mantienen un nivel medio en el empadronamiento.



Por otro lado, la entidad aclaró que 38,691 encuestadores, correspondiente al 69 %, han cobrado sus pagos de viáticos.



De igual manera, indicó que un 24%, que abarca 13,800 personas de las contratadas para el censo, tienen el pago disponible en el Banco de Reservas.



Mientras 3,951 equivalentes a 7% se mantienen en tránsito de pago.



El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, aseguró que los datos que proporcione el X Censo Nacional de Población y Vivienda permitirán repensar las políticas públicas y redirigir la atención hacia donde más se necesite. Afirmó que los primeros resultados del censo, que organiza la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entidad adscrita al Ministerio de Economía, estarán listos para el primer trimestre del próximo año.



Precisó que estos datos abarcarían la población total del país, la cantidad total de viviendas y los habitantes de cada provincia y su género.



“Vamos a estar dando información de los resultados del censo en tiempo récord. Antes se daban uno o dos años después”, dijo.