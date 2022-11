Email it

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), informó este sábado un avance en los pagos de los viáticos a los empadronadores y supervisores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

En el boletín #7, la ONE detalló que un 77%, que representa a 25,487 personas han recibido los viáticos. Mientras un 23%, equivalente a 7,417 continuan a la espera del cobro.

El viernes la entidad informó que miembros del Instituto de Formación de Intérpretes de Lengua de Señas (Infoiles), acompañarán a los empadronadores del censo nacional para darle asistencia a población que tiene discapacidad auditiva.

En el boletín #6, la ONE explicó que entre el miércoles 16 y el viernes 18, se realizaron tres procesos de capacitación para los intérpretes de lengua de señas y sordos y de esta manera sumarse a empadronar durante el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

Además, indicó que cuentan con todo los mecanismos para garantizar la cobertura de toda la población de la República Dominicana.

La ONE ayer no mostró el desarrollo de las cinco provincias que el pasado miércoles no habían completado el 100 % del funcionamiento de las tabletas utilizadas para registrar los datos de las familias que están censando.

La conectividad de los dispositivos móviles (tabletas), se ha quedado estancada en las provincias Santo Domingo, con un 91 % de conexión; Santiago, con 90 %; La Altagracia, con 92 %; Puerto Plata, con 94 % y 97 % en San Cristóbal.