Con la finalidad de dar seguimiento al Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 que finalizó este miércoles, periodistas de elCaribe continuarion esta mañana con el recorrido en la capital para constatar los trabajos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Según la ONE, falta un número importante de sectores en la provincia de Santo Domingo Este y Oeste, Verón en La Altagracia, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional.

Sin embargo, durante el trayecto no fue visualizado ningún operativo de empadronamiento, tal como la entidad había anunciado que se efectuaría.

El organismo había especificado que los mayores desafíos que han enfrentado han sido con los habitantes de los condominios y torres del polígono central.

La ONE informó ayer que, a partir de este jueves mantendrá en marcha los operativos especiales en viviendas colectivas, tales como cárceles, asilos, cuarteles, centros y casas de acogida a fin de dar por terminado todo el proceso de empadronamiento a nivel nacional.

¿Dónde faltaba por censar en el D.N.?

Según la ONE, los sectores que faltan en esa demarcación son: Los Cacicazgos, Bella Vista, Renacimiento, Las Praderas y San Carlos.

“La cobertura se está realizando por el equipo técnico de la oficina central y focalizada en el Distrito Nacional, específicamente en la circunscripción 1, donde tenemos mayor concentración de condominios”, puntualizó María Rita Parra, del Departamento de comunicaciones de la ONE.

Sin embargo, en sectores como Los Cocicazgos y Bella Vista, donde comúnmente las viviendas están compuestas por condominios y torres residenciales no se observó presencia del personal de la ONE.



En ese mismo orden, Ricky Santos, un agente de seguridad del edificio Rubí La Julia contó a periodistas de elCaribe que “hacen alrededor de tres días que tres empadronadoras estaban aquí trabajando donde llamábamos por teléfono y censaron algunos apartamentos y dieron tres viajes y me dijeron que ya no iban a volver aquí’’, señaló Santos.

Santos detalló que en la edificación de 14 pisos de alto, compuesta de 67 apartamentos falta un importante número de viviendas por censar. La torre está ubicada en la calle Dr. Núñez y Domínguez, en el sector La Julia.

Algunos detalles descoordinados

En conversación vía telefónica con María Rita Rarra del departamento de comunicaciones, aseguró que en terreno sólo actuarán para fines de conclusión de la misma el personal técnico fijo de la oficina.

Sin embargo, el director del censo, Víctor Romero, aseguró ayer a los medios de comunicación que de los 35 mil colaboradores contratados 3 mil de estos estarían apoyando la puesta en marcha la “recuperación de cobertura» conjuntamente con el personal de la ONE.