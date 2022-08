El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés y Cesar Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza de Pueblo, manifestaron sus disensiones ante el discurso del presidente Luis Abinader este marte en el Teatro del Cibao.

Dantés expresó que el crecimiento señalado por el mandatario no son parte de cifras récord como ha enfatizado su gestión.

“Ha habido un crecimiento pero lo que no se han dado es cifra record, específicamente en el sector turismo, porque las cifras están contando no solo a los extranjeros no residentes sino a los dominicanos no residentes y cuando tu sumas esos dos, estas faltando a la verdad”, manifestó

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Panel, de la cobertura de la alocución del presidente este martes, transmitido por CDN, canal 37.

Asimismo, indicó que los motivos del poco aumento en la deuda pública se debe a consecuencia de la pandemia, y por lo mismo se ve reflejado en una menor cantidad.

Con relación a tasa del dólar, Dantés expresó que el mismo no ha contado con un impacto positivo en el país, devido a la reducción de los precios de los productos .

Añadió que ante los datos de producción y alimentos, el Ministerio de Agricultura destacó que 41 de 62 productos tuvieron una menor producción en 2021 y 2019. Y de estos 41, 25 siguen disminuyendo.

Por su parte, Cesar Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza de Pueblo catalogó la alocución del mandatario como un “discurso político releccionista”, donde no se reflejó al pueblo santiaguero, sino a un grupo de colaboradores y funcionarios apoyando al jefe de Estado.

“Las mismas promesas los mismos incumplimientos, en temas de obras de infraestructuras no vimos nada nuevo”, dijo

Señaló que: “Todas las obras están en menos de un 10% de ejecución, lo dice la dirección de presupuesto”.

Destacó ante el tópico de zonas francas que el mejor momento de la misma fue cuando el período del Leonel Fernández, con su impulso en 2008-2009.

“Yo le sugerí al presidente de la República que los funcionarios le dieran informaciones veraces, que lo ayudaran”, expresó.

De igual manera, manifestó que la política del gobierno es quebrar al productor local y apoya al importador.

«Todo se llevó a un fideigobierno donde todo debe ser llevado a un fideicomiso, donde no puede ser transparentado todo lo que se haga, y violando las normas de compras y contrataciones», mantuvo.