El defensor del Pueblo y otras figuras abogan por la aplicación de la Ley 192-19 sobre exposición de fallecidos

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, arremetió contra quienes comparten imágenes de las víctimas mortales tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set la madrugada del pasado martes, y les instó a ponerse en el lugar de los afectados.



El servidor público abogó por la aplicación de la Ley 192-19 sobre la Protección de la Imagen, el Honor y la Intimidad Familiar de Personas Fallecidas o Accidentadas. Otras figuras también demandaron lo mismo.



La normativa tiene como propósito la protección integral a la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas, para que estas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en dicha ley. De igual manera, establece los mecanismos de protección del derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas accidentadas.



“Hoy estamos todos devastados por esta tragedia. Hay imágenes que jamás deberían compartirse y momentos donde el silencio vale más que mil videos”, sostuvo Ulloa ayer mediante un video compartido en sus redes sociales tras felicitar y agradecer a los equipos de emergencia que socorren a las víctimas en el zona cero por elegir salvar vidas “en vez de grabar”.



Recordó que el país cuenta con el marco legislativo que protege la dignidad, incluso después de la muerte, el cual fue pensado en todas esas familias que han tenido que enterarse de la pérdida de algún ser querido por culpa de un video que alguien difundió, a pesar de que “el dolor no se viraliza”.



Al respecto, señaló que esa acción no sólo es ilegal, sino “profundamente inhumana” y “cruel”.



“¿Y si fuera tu madre, tu hermano, tu hijo o tú mismo? ¿Un accidente, un teléfono, un clic, para qué? ¿Para ser el primero en compartir el dolor ajeno, para buscar atención, likes, morbo? Eso no es información, eso es crueldad”, sustentó.



El titular del órgano extrapoder instó a la reflexión a quienes osan publicar las imágenes y a ser empáticos con el prójimo, además de buscar ayuda psicológica y espiritual, en caso de que estén pasando por un duro momento.



“Ponte en ese lugar. Imagínate que la próxima imagen viral justamente sea la de alguien que amabas. Te pregunto, ¿la compartirías? Hoy tú puedes marcar la diferencia, y si estás atravesando un momento difícil, te pido que busques apoyo emocional, salud mental y sobre todo paz espiritual”, exhortó.



Aunque está consciente que la ley sobre exposición de fallecidos es una respuesta hasta el final en pro de las víctimas, el Defensor del Pueblo pide empatía en la lamentable tragedia que viste de luto al país; solidaridad para las familias afectadas; y “oración para todos los fallecidos”.



De los Santos con inquietud similar



Similar a Pablo Ulloa, el pasado martes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, hizo un llamado al respeto de la privacidad y dignidad de las víctimas y sus allegados, tal como lo establece la Ley 192-19, en nombre de la memoria de quienes partieron en la tragedia del centro de diversión nocturna, y en consideración al sufrimiento de los familiares que lloran su partida.



El derecho a la imagen, a la intimidad y al honor familiar es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República y reconocido por todas las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos.



Potentini se une al reclamo



El jurista Trajano Vidal Potentini, en nombre del Colegio de Abogados (CARD), expresó su preocupación ante la difusión masiva e “irresponsable” de imágenes sensibles relacionadas con la reciente tragedia ocurrida la discoteca Jet Set, donde decenas de personas perdieron la vida.



Mediante un comunicado de prensa remitido a este medio, dijo que el gremio advirtió que la publicación y circulación de imágenes gráficas de los cuerpos sin vida, escenas de violencia y otros contenidos similares no solo constituyen una afrenta a la dignidad humana y al dolor de los familiares de las víctimas, sino que también representa una clara violación a la Ley sobre exposición de fallecidos.



Potentini extendió un llamado a los medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas independientes y usuarios de redes sociales a actuar con prudencia y sensibilidad, ética profesional y respeto hacia las víctimas y sus familias.



“No todo lo que puede ser publicado debe serlo. Existen límites que no deben traspasarse, sobre todo cuando se trata de tragedias humanas”, puntualizó.

Aunque la ley establece sanciones, se suele violar

A pesar de que la Carta Magna y varias legislaciones establecen sanciones por la publicación y reproducción de imágenes, datos, videos o cualquier información que irrespete la intimidad y el honor de las personas, la práctica en el país es recurrente sin aparentes consecuencias. Ley 192-19 indica que los familiares de un fallecido o la persona autorizada, tienen derecho a incoar una demanda en protección del honor la intimidad o la imagen de una persona fallecida, por la intromisión ilegítima en sus datos personales o la divulgación de su imagen sin autorización, que vulneren el honor y la imagen del fallecido y la intimidad familiar.