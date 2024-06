El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, llamó al pueblo dominicano a tener tranquilidad y prudencia, porque en el tiempo oportuno el gobierno del presidente Luis Abinader presentará la visión de lo que entiende será el futuro del país a través de las reformas que habrán de producirse.



El exministro administrativo de la Presidencia, quien tomó una licencia en el cargo para dedicarse a la campaña pasada, aseguró que la intención del presidente Abinader no es presentar una simple reforma, sino construir un legado para la República Dominicana.



“La intención del presidente Luis Abinader no es presentar una reforma, es más que eso. Es construir un legado, en una conversación con el pueblo dominicano, el país que queremos y hacia dónde vamos. Y son múltiples las reformas que deben ser compartidas, estudiadas, conversadas”, expresó el dirigente político tras una visita al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) con cuyos integrantes conversó sobre el pasado proceso electoral.



Las reformas fundamentales



Al continuar hablando sobre las reformas, Paliza indicó se conoce el interés en el área fiscal, pero que también hay otras que deberán producirse y que son fundamentales como la reforma al sector laboral, a la seguridad social y la constitucional de la que ha hablado Abinader.



“Tengamos tranquilidad y prudencia que en tiempo oportuno el Gobierno y el liderazgo del presidente Luis Abinader presentará al país una visión de lo que él entiende que debe ser el futuro de la RD y cómo avanzamos a partir de este proceso electoral que ha vivido la República Dominicana”, manifestó.



PRM reconoce labor de la JCE



Acompañado del delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freund; la secretaria de comunicaciones, Elizabeth Mateo y el delegado suplente, Dionisio de los Santos, Paliza se reunió con el Pleno del organismo, en cuyo encuentro reconoció la labor del órgano en las elecciones de este año.



“Culminado el proceso electoral, en nombre del PRM, visitamos al pleno de la Junta Central Electoral a fin de compartir visiones y aprendizajes. Felicitarlos por el deber cumplido es de orden, nuestra democracia se fortalece”, dijo.



Paliza destacó que también evaluaron el pasado proceso electoral y las razones del aumento de la abstención electoral desde el año 2000, pero especialmente desde el 2016 hasta la fecha.

Dice que es hombre del partido y del presidente

Al ser preguntado sobre si volverá al puesto de ministro administrativo, Paliza afirmó que él es un hombre del partido y del presidente y que estará donde se le necesite. Dijo que la persona que está como interina en el cargo ha hecho una labor oportuna y a la altura. “Estamos entre amigos y somos un gran equipo. Ese no es un tema que debe preocuparles, a mí no me preocupa particularmente. Estamos trabajando y las cosas van bien”, señaló.