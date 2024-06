ESCUCHA ESTA NOTICIA

Equipos fueron abandonados en el trayecto por el MOPC, productores rehabilitan la vía

San Francisco de Macorís.- Equipos y maquinarias abandonados. Carretera destruida y un desalentador panorama, es la triste situación que viven los residentes en numerosas comunidades que se encuentran enmarcadas en el trayecto Naranjo Dulce- Río San Juan, donde el gobierno a través de Obras Públicas y sin dar explicaciones paralizó los trabajos.

La carretera Naranjo Dulce-Río San Juan es un importante proyecto vial que comunicará a San Francisco de Macorís con Río San Juan ,ya que de construirse vendría a disminuir la distancia entre ambas poblaciones, los trabajos de la obra fueron paralizados por la empresa J. Fortuna Constructora, quien no ha explicado las razones de la suspensión de los mismos, lo que ha llenado de desesperación a sus residentes.

Hace varios meses que el Ministerio de Obras Públicas, inició los trabajos bajo la responsabilidad de la empresas y Fortuna Constructora en las comunidades de Cruce de la Piña,- Naranjo Dulce, la Explanación, Río Boba, pertenecientes a la provincia Duarte.

Recorrer la carretera es encontrarnos con costosas maquinarias que están totalmente abandonadas, sin ningún tipo de protección , ni vigilancia.

En una de las visitas que realizó el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que para un próximo presupuesto la importante vía podría ser incluida en el mismo, pero las esperanzas de sus habitantes están latentes, y esperan que la obra sea reiniciada.

Productores agrícolas llaman a la atención del gobierno y con sus piropos recursos rehabilitan la vía.

Las terribles calamidades que se vive en la zona especialmente los productores agrícolas, empresarios y moradores de la comunidad de Naranjo Dulce, los ha obligados a unirse para con sus propios recursos a rehabilitar el trayecto, como forma de evitar manifestaciones, realizando la reparación de los caminos en la carretera San Francisco de Macorís, Naranjo Dulce, Río San Juan.

Con camiones, tractores, gredas, palas mecánicas, equipos y maquinarias pesadas facilitados y rentados por la comunidad, productores agrícolas y empresarios de la zona de Naranjo Dulce, se han visto en la obligación de realizar la reparación del camino principal, pese a que la obra que está aprobada, pero se mantiene paralizada hace ocho meses, lo que les imposibilita llevar a la ciudad la producción de alimentos que muchas veces se pierde por no poder ser trasladada a los mercado de expendio.

El productor de la zona Cesar Taveras, , señaló que “Los agricultores de la zona, ‘’decidimos reparar los caminos con recursos propios, con la ayuda de Alex Peralta y su proyecto eco turístico Cunae, que aportado algunos equipos, porque la carretera está intransitable, no queremos quemar gomas ni lanzar piedras, tampoco paralizar la productividad, por eso esperamos una mano amiga que nos ayude a seguir viabilizando el trayecto” dijo el reconocido productor agrícola y de ganado de alta calidad.

“Aquí hay hombres y mujeres que ha perdido la producción agrícola, hay proyectos e inversión cuantiosos, mucha gente que vive en la zona, que tienen buenos productos, pero no pueden con tranquilidad recorrer este camino’’ reitero el productor “

En tanto, que los empresarios que han hecho inversiones turística en las comunidades por donde esta la vía, señalaron que tienen fe en el proyecto de ley que crea a la provincia Duarte Ecoturística y se han unido a la importante tareas de rehabilitar la carrera hasta el Río Boba; “Hemos aunado esfuerzos, para poder adecentar la carretera Naranjo Dulce Rio Boba, no queremos revueltas ni huelga, mucho menos paralizar el tránsito en este tramo” por ello estamos trabajando, dijo Alex Peralta, un empresario emprendedor que tiene la esperanza de que el presidente Luis Abinader escuchara los justos reclamos que están haciendo.

“La gente humilde de esta zona ha tenido que emigrar a los pueblos r, no pueden trabajar la tierra, porque no hay forma de sacar los cultivos, este era un importante cinturón de producción cafetalera por excelencia, una zona de montaña a media hora de la costas, pero no tiene una carretera que facilite el acceso, aquí hay hoteles y zonas ecoturísticas que los usuarios no tienen forma de cómo llegar cuando llueve”, dijo el ex l legislador doctor Mario Fernández (Yiye) quien se unió al llamado para que las autoridades continúen con la obras paralizada.

La Obra se inició en el 1976, conocida como la carretera la Explanación, Naranjo Dulce- Rio San Juan, comprende unos 60 kilómetros desde la comunidad Naranjo Dulce hasta Río San Juan, pasando por el Río Boba. El presidente Luis Abinader, en febrero de este año se comprometió a que se asigne el presupuesto necesario para retomar los trabajos en 2025, que se habían reiniciado el año pasado, pero por el momento la obra está paralizada, pese a que se desarrollan aceleradamente los trabajos en septiembre octubre del año pasado.

En principio el gobierno informó que la paralización se debía asuntos de permisos que debía otorgar el Ministerio de Medioambiente, para la extracción de material de afirmado, ya que próximo a la zona está la Reserva Científica Loma Quita Espuela, aunque, medioambientalistas de la zona han recalcado que la construcción de la vía no afectará directamente la zona de amortiguamiento de la reserva.

Mientras se decide, como forma de no lanzarse a las calles, los moradores de la comunidad siguen invirtiendo sus recursos para poder transitar con algo de decencia, no solo facilitando el acceso a poder trasladar los productos, sino también el desplazamiento de personas enfermas o en caso de alguna emergencia.

Organizaciones como la Cámara de Comercio y producción de la provincia Duarte, la Unión de Comerciantes y empresarios del Nordeste, así como los diferentes grupos populares ,entre otras entidades en múltiples ocasiones han hecho llamado al Estado para que la obra se inicie, pero mientras tanto los productores y residentes de la zona esperan ver su sueño hecho realidad.