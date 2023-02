Habría sido torturada, antes de ser asesinada y lanzada a un pozo séptico, la pareja encontrada ayer en horas de la tarde en el sector Villa Progreso 2, del municipio Los Alcarrizos.



Con signos de violencia, entre ellos disparos, fueron encontrados los cuerpos que se presume pertenecen a Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Amarante Pacheco, que fueron raptados el pasado 23 de enero desde su vivienda ubicada en el distrito municipal La Guáyiga, Pedro Brand.



En la escena no se halaron documentos de identidad, sin embargo, en las manos de la mujer había un anillo que tiene inscrito el nombre Elizabeth. Ese cuerpo presenta al menos un impacto de bala, según han establecido de manera preliminar las autoridades.



El cuerpo del varón fue encontrado sin prendas de vestir y con signos de violencia que, a pesar del avanzado estado de descomposición, hacen presumir que habría sido torturado.



“No podemos especular ni una cosa ni la otra y tenemos que esperar que se trata de la pareja que se encuentra desaparecida a través de un rapto en el municipio de La Guáyiga”, explicó Edward López Ulloa, fiscal titular de Santo Domingo Oeste al referir que los cuerpos fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar sus identidades.



Cuando se le preguntó si se permitió que alguna persona fuera a identificar los cuerpos a fin de saber si se trataba de los raptados, López Ulloa dijo que por el estado de descomposición eso no se hizo.



“Se encontraban en un séptico. Ya ustedes sabrán que después de 14 días, si se trata de la pareja que presumimos que es, están en descomposición. Por ende, le corresponde a Patología Forense tomar el escenario de hacer la identificación de los cuerpos”, describió.



Si bien no quiso hacer referencia a cómo lograron determinar que frente a la Escuela Primaria Narciso González, en un pozo sellado con cemento estaban esos cuerpos, la Policía Nacional había informado que identificaron a los presuntos responsables de la desaparición de la pareja, así como la yipeta Hyundai Tucson gris que se habría utilizado para materializar el hecho. En su interior se encontraron varias cintas adhesivas.



Jairo Medrano, médico forense, pidió a quienes entienden que esos cuerpos pertenecen a sus parientes, que acudan hoy a partir de las 8:00 de la mañana a la morgue del cementerio Cristo Redentor con documentos de identidad a fin de proceder con la identificación.



Medrano les dijo que es un proceso gratuito, “no tienen que pagarle nada a nadie”, y que por el avanzado estado de descomposición no se puede especificar en qué tiempo pudieran entregarles los cuerpos sin vida, en caso de que se trate de sus familiares.

Dolor y otro desaparecido

“Ay, mis hijos”, decía entre llantos la madre de los menores de edad que fueron encontrados solos en la residencia de donde fue raptado Luis Jáquez. “Abusadores. Ellos lo vieron. Vieron a mis hijos. No tuvieron corazón” decía la mujer que refugió su rostro entre sus manos para que las cámaras no captaran sus ojos inundados de lágrimas mientras un vestido de rayas negras y blancas dibujaba su figura.



En otro escenario y alejados de los lentes estaban los parientes de la pareja de 24 y 32 años, así como un señor cuyo hijo también fue secuestrado el 25 de diciembre de 2022 en ese mismo sector y que hasta la fecha no ha aparecido.