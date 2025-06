Participación Ciudadana presentó ayer el estudio “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes de Partidos y del Régimen Electoral”, una investigación que analiza las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas enfocadas en el sistema de distribución de escaños.



El informe, elaborado por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, identifica problemas persistentes como la sobrerrepresentación de mayorías, el debilitamiento de la democracia interna en los partidos, la opacidad del financiamiento político, la inequidad en el acceso a medios y la falta de aplicación efectiva de sanciones electorales.



El estudio es particularmente crítico con las reglas que rigen la escogencia de diputados nacionales porque “adulteran gravemente el fin para el que es creado un distrito electoral no territorializado”.



Especifica que el objetivo de la figura del diputado nacional es compensar las distorsiones en la representación, producidas por el efecto mayoritario en la distribución de escaños dentro de circunscripciones pequeñas, favoreciendo la proporcionalidad y la inclusión de partidos minoritarios con un apoyo significativo, pero que con el actual modelo de distribución no se cumple con esa finalidad.



“La asignación de escaños en una circunscripción nacional debe ser realizada sobre la base del voto acumulado sin representación. En otras palabras, la meta es convertir en puestos de representación el sumatorio de ‘votos perdidos’ por los partidos, esto es, los sufragios que no se tradujeron en al menos un escaño dentro de una circunscripción territorial”, explica el informe.



En cambio, establece que el artículo 296 de la ley 20-23, fija un método contra natura para la selección de diputados nacionales, porque le da el mismo tratamiento de una demarcación electoral territorial. “En los comicios generales del 2024, la lista compuesta por PRM y aliados es la primera beneficiaria de un diputado nacional. No obstante, las listas encabezadas por el PRM obtuvieron curul en todos los distritos electorales territoriales. La lógica dicta entonces que el voto sin representación o resto del PRM y aliados es cero y, en consecuencia, no debería haber sido tomado nunca en cuenta para el reparto de diputaciones nacionales”, afirma el análisis de Participación Ciudadana.



En ese aspecto, el informe recomienda una modificación normativa orientada a producir una representación parlamentaria más proporcional y equitativa, que refleje en la composición de la Cámara de Diputados una distribución de fuerzas más cercana a las preferencias expresadas por los electores. l

Actual escenario

El estudio señala que en el actual escenario, con los dos partidos mayoritarios de oposición significativamente infrarrepresentados que aun concentran casi un tercio (31.2%) del voto en las legislativas y 30 partidos minoritarios que se reparten más de un quinto (22.3%) del sufragio, aplicar métodos inclusivos no debe ser prioridad. “En cambio, fórmulas como D’Hondt son más apropiadas, pues conservan la proporcionalidad, contribuyen a corregir el sesgo mayoritario del sistema y favorecen la entrada de partidos minoritarios con un respaldo sustancial”, plantea el estudio.