Un total de 14 partidos políticos de la oposición advirtieron que si la Junta Central Electoral (JCE) mantiene su postura sobre la aplicación del 20% de las reservas de las candidaturas para las elecciones del 2024 se podría generar una crisis política en el país.



Tras someter un recurso de reconsideración contra la referida resolución 13-23, el delegado político de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, consideró dicha resolución como un adefesio jurídico que, según afirma, traspasa todas las barreras que ponen la constitución y las leyes en manos de la Junta Central Electoral.



“Porque trata de ponerles una camisa de fuerza a los partidos políticos y le quita la autoridad que tienen las máximas direcciones de dichas organizaciones de decidir libremente cuáles son los métodos que deben utilizar para las reservas”, dijo Crespo.



“Es la Junta la que afirmó en un documento que envió a la mesa de trabajo del Consejo Económico y Social que los partidos políticos en los procesos electorales pueden ir aliados en una, varias o la totalidad de las candidaturas de un nivel de elección”, explicó el delegado político del PLD.



Dijo que el ejercicio de los partidos políticos en procura del cumplimiento de la Ley tiene que motivar al pleno a enmendar el error porque además de transgredir la ley, estamos cuestionando la manera de emitir la resolución, que constituyó una burla para todos los partidos políticos en razón de que se violó el debido proceso. “Apelamos a que se restablezca la confianza para que los partidos puedan realizar su trabajo con miras a las elecciones para las cuales ya se tiene el tiempo en contra”, apuntó Danilo Díaz.



Advierte podría retirarse



El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, no descarta que los partidos acudan a los tribunales, y advirtió que bajo ese esquema no hay condiciones para que se celebren unas elecciones transparentes y objetivas.



“Yo creo que somos muchos los partidos que en caso de que se mantenga ese criterio, vamos a sopesar nuestra participación en esas elecciones, lo que puede dar pie a una crisis política en el proceso preelectoral, postelectoral y electoral también”, manifestó.



El dirigente político de oposición dijo que en lo adelante hay que ver si esta junta quiere acabar bien o quiere acabar de otra manera.



La Junta estableció mediante la resolución 12-2023 que las reservas de candidaturas debe ser del 20 % por cada nivel de elección.



En ese sentido, Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo, manifestó que la medida adoptada por la JCE trata de ponerles una camisa de fuerza a los partidos políticos y quita la autoridad que tienen las máximas direcciones de dichas organizaciones de decidir libremente cuáles son los métodos que deben utilizar para las reservas.



“La ley de los partidos políticos es bastante clara, se trata del 20% de la totalidad de los cargos electivos en la República Dominicana”, manifestó Crespo.



De su lado, Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusó al oficialismo de engañar a la población, ya que “ellos no acataron” en su totalidad la sentencia TSE-027-2019 que les obligaba a anular la reserva de 29 senadurías en los comicios pasados, sostuvo.



“Que no le hablen mentira al pueblo de decir nosotros lo aceptamos, no. La sentencia del Tribunal Superior Electoral de ese momento, la JCE, no la aplicó”, dijo Guzmán.

Piden extender plazo para presentar reservas

Los partidos políticos también pidieron autorizar la extensión del plazo previsto hasta el 2 de junio, tanto para la decisión sobre las reservas, como para la comunicación de estas al máximo órgano de administración electoral. Esta peticion se hace cuando faltan 18 días para cumplirse el plazo establecido para que las organizaciones cumplan con dicha disposición.



Las entidades políticas deberán definir y depositar las reservas de las candidaturas a más tardar el 2 de junio de 2023 y presentarlas mediante escrito a ese órgano a más tardar el 17 de junio de este año, quince días antes de la apertura de la precampaña electoral.



El recurso fue depositado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Demócrata Popular (PDP), el Bloque Institucional socialdemócrata (BIS), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Socialista Cristiano (PSD), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Acción Liberal(PAL), Partido Unión Demócrata Cristiana (PUDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Generación De Servidores y el Partido de Unidad Nacional (PUN).