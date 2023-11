El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ayer que su experiencia en la cárcel le ha dado nuevas perspectivas.



En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social x, Peralta agradece la solidaridad y acompañamiento de su familia, amigos, compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones políticas que lo han visitado, escuchado y brindado su apoyo.



“En los próximos días compartiré con ustedes acerca de la situación de nuestro sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva, así como mi experiencia personal y los nuevos propósitos de vida que he forjado en este tiempo”, escribió el exfuncionario vinculado al denominado caso Calamar en la que se le imputa de presuntos actos de corrupción en la administración pública.



Al calificar los ocho meses de prisión preventiva como arbitraria, ilegal e injusta, dijo retomar el diálogo nacional con una mezcla de emociones junto a sus seres queridos.



“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo y solidaridad durante este difícil momento. Las cartas, los saludos y las visitas de amigos y familiares me ayudaron a sobrellevar cada día con esperanza y fe. Mi gratitud también se extiende a la provincia de La Vega, lugar que me vio nacer y donde conocen nuestras raíces, trayectoria y principios familiares”, refirió.



Su gratitud se extendió a su barra de abogador por trabajar “sin descanso, presentando argumentos irrefutables para demostrar la injusticia y la ilegalidad de mi encarcelamiento”.



Dijo estar confiado en que lograrán que su nombre sea exonerado de lo que califica como un expediente injusto.



De igual modo, a los líderes religiosos que con sus oraciones le demostraron, una vez más, el poder de la fe.