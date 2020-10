Personal médico del Calventi, continúa exigiendo un director del mismo centro

El personal médico del Hospital Vinicio Calventi, aún continúan reclamando que le asigne un director del mismo centro sanitario, ya que le han puesto la imposición de una administración forastera.

El doctor Luis Peña Núñez, quien fungió como vocero del personal del centro médico, expresó que las demandas cuentan con el apoyo de la regional del Distrito Nacional y la Filial de Santo Domingo del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Representante de la Filial de Santo Domingo, explicaron que además de intranquilidad laboral generada por la imposición de las nuevas autoridades en contra de la mayoría de los médicos, las autoridades están cometiendo varias irregularidades.

Explicaron que en este centro hospitalario se encuentran violando el artículo 11 de la Ley 395-14 sobre la uniformidad y equidad salarial que no existe en el hospital, además del brutal incumplimiento en los pagos de la mensualidad y guardias presenciales, lo que se traduce como una ignominia.

“A este hospital se le ha arrebatado la esperanza de poder colocar a un médico de la institución que sea consciente. El hospital se encuentra en su peor crisis”, dijo Peña Núñez.

El martes de la semana pasada el personal sanitario había realizado una protesta pacífica con motivo que sea elegido como incumbente de dicha entidad un médico que tenga tiempo de labor en esa institución, exigiendo que sea nombrado el galeno Francisco José Pichardo Pantaleón, quienes dicen tener 14 años trabajando en el recinto, además conoce sus problemáticas y todas las condiciones administrativas.

Reclamaron que no quieren la nueva administración y al actual director, el médico José Pichardo, en la institución ya que este no pertenece al hospital y desconoce de sus problemáticas.

“Nosotros hemos venido luchando tanto los médicos de este hospital y el Colegio Médico Dominicano en conjunto para cambiarlo y esa oportunidad no se nos ha dado, lo que significa que no es una cosa de personalizar, porque no lo conocemos, no sabemos quién es”, explicó Núñez.

“Les advertimos que no permitiremos más deterioro, robo, arrabalización, faltas de medicinas e incumplimiento con los pagos en este hospital”, dijo.

El CMD al igual que los galenos del hospital, exigen dialogar con las autoridades sanitarias, el ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, como también, con el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, para que el hospital sea intervenido ya que necesitan un médico del staff que garantice la armonía.

En ese mismo orden, pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, resolver este conflicto que se está presentando dentro del centro de salud.

“Volvemos y llamamos a la sensatez, coherencia y estamos decididos a continuar defendiendo este hospital hasta que se coloque un médico del staff, con capacidad, liderazgo y vocación de servicio, para así cumplir con los indicadores de salud por el bien de nuestro pacientes” manifestó Peña Núñez.

