Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), demandó del gobierno asumir en tema migratorio con sinceridad, al margen de la política y la demagogia, porque están en juego la soberanía y el interés nacional.



A través de un mensaje en sus redes sociales, el estratega peledeísta indicó que, de manera concreta, el gobierno debe comprender que no se trata de más promesas, sino de ejecutar las leyes migratorias y de ver los resultados de su efectiva aplicación.



Dijo que le gustaría que las medidas señaladas por el gobierno se cumplieran, a pesar de que varias de ellas se vienen anunciando en discursos y declaraciones oficiales desde los años 2020, 2022, 2023 y 2024, sin resultados positivos.



“Estas medidas que el Gobierno plantea, recogidas en 15 puntos, se perciben buenas, pero las soluciones que necesita el país en materia migratoria no son de forma, sino de fondo. En realidad, estamos sólo ante promesas”, expresó.



Hay que tomar en cuenta que es a la oposición política a la que le luce enarbolar promesas, agregó, porque quien gobierna debe responder con acciones positivas que favorezcan a la sociedad en su conjunto.



García consideró que en lo relativo a las regulaciones y el control migratorio, “lamentablemente para el país, como ha sucedido con otras áreas; este gobierno se ha caracterizado por muchas promesas y pocas acciones vinculadas a políticas públicas efectivas”.



Sostuvo que si la actual administración gubernamental hubiera cumplido a cabalidad lo que ha prometido o lo que está prometiendo ahora, contaría con su respaldo entusiasta y de todo el pueblo dominicano.



Refirió que cuando al pueblo no se le cumple, ese mismo pueblo se convierte en el verdugo que siente que ha sido víctima de engaño.