SANTO DOMINGO.– Juntas de vecinos, moradores y organizaciones que luchan por el medio ambiente y los recursos naturales, realizaron en la zona periférica a las barcazas de generación eléctrica de Seaboard, una Gran Parada Cívica.

Solicitaron al presidente Luis Abinader, que intervenga y ordene el traslado inmediato de las mismas “para garantizar la salud y la vida de miles de ciudadanos que viven en los barrios cercanos y que están sufriendo por la contaminación que éstas generan”.



Reclamaron que las plantas sean retiradas del río Ozama y llevadas a otro lugar porque con los ruidos, gases y otros componentes químicos que emanan, provocan enfermedades a miles de personas que viven en los barrios aledaños, como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénega, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita y Ciudad Colonial.



Resaltaron, además, que estas plantas afectan gravemente el medioambiente, dañando el ecosistema en el principal río de la ciudad de Santo Domingo.



Ysaias Lara Kevelier, presidente del Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), recordó que en el informe realizado por la Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), se reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de las dos barcazas de Seaboard afectan gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente.



Lara destacó que esa investigación dejó muy claro que todos los contaminantes que emanan de las barcazas de Seaboard ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedad y muerte.



En tanto que Nelson Pimentel, coordinador de litigios del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), planteó que Seabord alega tener los estudios y permisos para la operación de sus plantas, sin embargo ha admitido que se modificó la Categoría de Estrella del Mar lll de A a B y se unificaron las Iicencias y el permiso de ambas plantas, violando la ley y el compendio de reglamentos de permisos y licencias, “por lo que todo lo que nace de un acto ilegal e ilegítimo es ilegal”.



Afirmó que la empresa está operando de manera ilegal, ilegítima y arbitraria, dado que, para esos generadores en ese lugar, no se puede dar ningún tipo de permisos, ni por parte de los ayuntamientos y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el párrafo 1 del artículo 113 de la ley 64-00. “Las operaciones de las Plantas Estrella de Mar II y Estrella de Mar III son ilegales e ilegítimas porque violan el ordenamiento jurídico en materia de medioambiente”, dijo.





Luis Kelvin Martínez, de la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama informó que esa institución está coordinando acciones con más de 600 organizaciones en las tres cuencas del río Ozama “para que de una vez y por todas, nuestro río sea rescatado y saneado, tal como se lo propusimos a nuestro Presidente de la República, Luis Abinader, un año antes de él tomar posesión cuando le entregamos una serie de propuestas de un contentivo que se llama ‘Por un Gobierno Verde y Ecológiista’. En ese sentido, estamos aquí representando la cuenca baja del río Ozama solicitando que por favor nos desalojen esas barcazas que por demás, expertos han demostrado que están ahí de manera ilegal, que contaminan y afectan la salud de todos los pobladores de este entorno”.



De su lado, Cándida Rosa Bonell Alcántara, madre de 13 hijos, expresó que está en protesta constante contra el maltrato que nos están haciendo en esta comunidad por más de 20 años. Tenemos cantidad de personas muertas, tenemos personas con problemas renales, personas con sinusitis, con infartos cardíacos, con artritis, y personas con un asma enorme que no se les quita nunca porque la contaminación de las barcazas una de 110KW y otra de 150KW absorben el agua y cuando botan el agua contaminan el río, matan la flora, nos lo están secando y nos rompen la calle. Decidimos ya que las barcazas se van”.



Roberto Suero, secretario general del Movimiento Cívico Ciudadanos manifestó que participaba en la Gran Parada Cívica porque las barcazas están destruyendo la salud de los moradores cercanos “porque contaminan el río y la fauna y esto a los moradores les causa muchas enfermedades. Le pedimos al Presidente de la República que tome carta en el asunto para que ejecute la orden de retirar esas barcazas ya que los ministros van y vienen y no han hecho nada, y el pueblo sigue sufriendo y recordarle que el medio ambiente es de todos y hay que salvarlo”.



Con esta Gran Parada Cívica, los participantes están manifestando la permanencia de su lucha para que las barcazas sean trasladadas por la contaminación y el daño que ocasionan a la salud y al medioambiente.



Entre las organizaciones que participaron en esta parada cívica estuvieron diversas juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones comunitarias, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, entre otras.