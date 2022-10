Para el psiquiatra José Miguel Gómez el Ministerio Público, la Policía Nacional, o Salud Pública, deben crear una unidad que brinde acompañamiento emocional, psicológico y afectivo a los familiares de desaparecidos.



Al participar ayer en el programa Despierta con CDN, el especialista manifestó que es necesario que estas personas reciban asistencia debido al sufrimiento, la angustia y la agonía que padecen por la ausencia física de sus seres queridos.



“Ese estado no es fácil y más cuando una familia tiene que ir acumulando los objetos de ese hijo desaparecido; la ropa, un retrato, todos los días es como vivir un duelo que no acaba”, expresó.

Señaló que las unidades de acompañamiento pueden servir incluso para trabajar el desconsuelo de aquellos que aún esperan el retorno de los parientes ausentes.



Preparar a los oficiales



El experto en salud mental también recomendó a las autoridades, sobre todo a la Policía Nacional, trabajar módulos educativos con los agentes de la unidad de desaparecidos para enseñarles a tener una visión más sensibilizada de la situación, a no estigmatizar a quienes se fueron de casa sin dejar rastro y a no revictimizar a la familia que en esos momentos se encuentra vulnerable emocionalmente.



“Hay que darles unos módulos de atención para que ellos se sensibilicen con el tema, se puedan poner en el lugar de otro, guarden más respeto y tengan mejor intimidad”, agregó.



Declaró que el espacio donde se reciben las denuncias debe ser sometido a una readecuación para darles mejor acogida a los que van por la desaparición de un allegado.



Manifestó que el propio departamento puede tomar la iniciativa de buscarles un psicólogo a los denunciantes, que les brinde acompañamiento aunque sea dos veces a la semana.



Creación de perfiles



El galeno también destacó que se deben de crear perfiles de los desaparecidos, para que en el futuro se les pueda decir a otras familias cuándo tienen una persona vulnerable que puede entrar en las mismas condiciones.



Dijo que es importante que el cuerpo del orden tenga datos estadísticos sobre el género, edad, ocupación, área geográfica, condición mental y vulnerabilidad en términos psicoemocionales para establecer un perfil de quienes se fueron de casa.



En los últimos años en la República Dominicana se elevó la cifra de desaparecidos. Alexander Moisés Sang Díaz, Londi Núñez, Andy Iturbides, Fulgencio Blanco, Juan Lara y Marino Agramonte, son solo algunas de las personas que salieron de sus hogares y no regresaron.



Según el diputado Orlando Jorge Villegas, la unidad de desaparecidos de la Policía Nacional solo tiene 10 miembros, lo que para el doctor Miguel Gómez es una denuncia grave por lo que demanda el departamento.

Recomienda incorporar la terapia de grupo

Otra de las recomendaciones del doctor José Miguel Gómez al Ministerio Público y la Policía Nacional, es la de convocar en un mismo espacio a los familiares de los desaparecidos y hacer terapia de grupo. “La mejor catarsis es juntar a todas estas familias en un sitio amplio con un terapeuta, para que puedan expresar su dolor”, indicó. No obstante, el facultativo explicó que cuando las personas empiezan a manifestar síntomas de depresión, insomnio o estrés postraumático después del duelo, deben ser tratadas con medicamentos.