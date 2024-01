La Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia ha generado una avalancha de críticas y rechazo de distintos sectores, incluso de candidatos del oficialismo.



Tal es el caso de Guillermo Moreno, aspirante a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, quien afirmó que la legislación debe ser derogada o reformada debido a que colide con los derechos establecidos por la Constitución.



En tanto, el presidente Luis Abinader entiende que responden a “una confusión” los comentarios negativos en torno a la legislación, por lo que prometió impulsar encuentros entre las proponentes de la pieza y las partes que se quejan con el fin de despejar cualquier preocupación.



Mientras María Teresa Cabrera, candidata presidencial del Frente Amplio (FP), denunció que la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es una amenaza.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN Guillermo Moreno sostuvo que dicha ley “choca” con los derechos consagrados en la Carta Magna, lo que amerita una nueva revisión.



“No se le puede entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia la facultad de que pueda ‘motu proprio’ exigir la entrega de información. En una democracia solamente el órgano judicial, como está bien establecido en sentido general, puede autorizar este tipo de requerimientos”, expresó Moreno.



La ley que crea el DNI, cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado, establece diferentes formalidades que se pueden prestar a mala interpretación, según consideró el presidente de Alianza País.



“Que la ley haga referencia solo a formalidades, como creo que es que lo plantea, deja un ámbito de interpretación que puede ser peligroso y en ese sentido no es posible. Es necesario que cualquier posibilidad de acceso y solicitud de información, respecto de personas públicas o privadas, tengan el aval del órgano judicial que, además, debe tener un caso”, resaltó Moreno.



Gobierno convocará sectores



El presidente Abinader considera junto a los proponentes de la pieza que esta no contiene elementos de preocupación.



Al justificar la normativa, aprobada de urgencia y convertida en ley por el Senado el 10 de enero de 2024, ponderó que el país tiene retos de seguridad como nunca antes, como luchar contra la ciberdelincuencia y el crimen organizado.



“Yo pienso que hay una confusión. El origen de esa ley, señores, nosotros tenemos retos como nunca antes; tenemos unos ataques en términos de ciberseguridad que no estábamos corriendo anteriormente. Tenemos que evitar que como en otros países el crimen organizado llegue a la República Dominicana. Hay retos muy importantes”, subrayó tras ser preguntado sobre la inquietud que ha generado la Ley.



En ese sentido, el gobernante apeló al diálogo para que el marco legal pueda tener una “real interpretación”.



“De todas maneras, este es un gobierno esencialmente democrático y deben de conversar con todos los sectores, y yo voy a animar a que conversen todos para que cualquier preocupación, que creo y dicen los proponentes de la Ley que no lo hay, pues lo discutan y pueden interpretar realmente la ley”, sostuvo.

La pieza había sido sometida por el Ejecutivo, pero perimió y fue reintroducida por varios legisladores, entre ellos el senador Milcíades Franjul y el diputado Julito Fulcar.

A medida que pasan los días son más los sectores

A medida que pasan los días más sectores se suman al rechazo de la controversial Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Al respecto, la candidata presidencial de Frente Amplio, María Teresa Cabrera, afirmó que esa ley viola la Constitución, porque establece pena de hasta tres años de prisión y obliga a los ciudadanos y las ciudadanas a convertirse en informantes de esa agencia, al verse forzados a ofrecer toda la información que requiera la DNI. “Esa DNI queda igualmente facultada por la ley para violarla el derecho a la intimidad personal e intervenir la comunicación telefónica sin necesidad de una sentencia de un juez que lo autorice’’, advirtió Cabrera. De igual forma, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) expresó su alta preocupación por la ley, porque, según considera, incluye disposiciones que implican “graves desvíos” contra lo establecido en la Carta Magna para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se recuerda que Claro Dominicana, Altice, Onemax y Wind Telecom son miembros de la Comtec. Los artículos que atacan los de la Ley que crea la DNI son el 9, 11 y 26, los cuales “obligan” a las personas a compartir informaciones con el Gobierno.