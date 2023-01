Email it

Santo Domingo. La subvención que reciben los ayuntamientos no alcanza para los tantos problemas que deben enfrentar, que a pesar de que recientemente el gobierno central realizo un aumento, de igual modo los materiales de construcción han recibido un aumento de más de un 300% lo que ha provocado que alcaldes municipales, así como distritales estén atados de pies y mano ante dicha situación.



Así lo expresó el alcalde del distrito municipal de Las Gordas en Nagua, Julio César de la Cruz del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien dijo que luego de tomar posesión en el 2020 ha recibido un aumento en el presupuesto de unos 300,000 pesos en la subvención, sin embargo, con la devaluación del peso ante los aumentos de materiales de construcción y demás insumos es casi imposible poder realizarles un buen pago a los empleados, pagos de seguros, y demás gastos que deben cumplir los ayuntamientos municipales.



En el caso del distrito municipal de Las Gordas, dijo que cuenta con 23 comunidades distribuidas en unos 157 km2, en el 2020 el esa junta distrital contaba con un presupuesto de dos millones 135 mil pesos, y ha recibido un aumento de solo 300,000 pesos, que comparado a los altos precios es peor la situación ya que no alcanza para destruirlos en las 23 comunidades que las mayorías no cuentan con calles asfaltadas, algunos que no tenían electricidad agua potable, policlínicas entre otros básicos que se necesitan en estas comunidades.



Sobre los precios de los materiales de construcción, dijo que al inicio de la pandemia en el 2020, la funda de cemento gris costaba RD$315 en las ferreterías, pero en diciembre del 2021 su costo se elevó a RD$425, actualmente una funda de cemento gris cuesta unos 480 pesos, de igual modo el block que en 2020 costaba unos 23 pesos hoy su precio se estipula en los 36 y 38 pesos la unidad, Igualmente, se han elevado los precios de, las varillas, gravas, gravillas, clavos, madera, arenas, planchas de zinc y otros materiales.



Precisó que los empleados siguen siendo los más mal pagados en el sector público principalmente los de ornato, cuyos sueldos se estiman entre 3,000 a 10, 000 pesos, en la mayorías de casos no cuentan con un seguro social, uniformes y otros útiles de protección para ejercer sus labores en el día a día.

Sostuvo que las alcaldías como gobiernos locales deben enfrentarse a diversas situaciones en las que deben invertir en infraestructuras, deportivas, clubes de madres, caminos vecinales entre otros, lo que les ha complicado por los pocos recursos que reciben del gobierno central.