Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas (DGCP), está dispuesto a explicar el trabajo que ha realizado como titular de esa entidad no solo en el Congreso Nacional, sino también en todas las instituciones que así lo requieran, “siempre y cuando le convoquen por la vía formal”.



La información que acabada de leer emana del propio funcionario, quien ofreció la declaración ayer en la mañana en la parroquia San Juan Bosco del Distrito Nacional, al arribar dos años de gestión, que coinciden con la celebración del XVI aniversario de la creación de la institución encargada de regular y supervisar los procesos de compras y contrataciones que realizan las entidades del Estado.



Tras responder a preguntas de periodistas sobre el emplazamiento del vocero del PLD en el Senado, Yván Lorenzo, para que éste acuda al Senado a explicar informaciones correspondientes a su gestión, Pimentel dijo que está en una labor estrictamente técnica, objetiva, y que no está “en politiquería como regularmente se utiliza la tribuna del Congreso para esos fines”.



“Nosotros estamos a la disposición, no solamente de ir al Congreso sino también estaremos siendo testigos en todos los casos donde el Ministerio Público así lo convoque. Estamos a disposición de ir a todas las instancias que nos convoque para expresar el trabajo que hemos hecho y para poder explicar en término técnico todas nuestras actuaciones. Lo que nosotros necesitamos es que cuando se nos convoque, siempre se nos convoque por la vía formal”, sostuvo.