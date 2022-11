Email it

BARAHONA. Los “policías acostados” en la carretera que va desde varios pueblos de la cuenca baja del Yaque del Sur hasta una sección en la costa de esta provincia fueron pintados de amarrillo, con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y evitar accidentes.



Los “policías acostados” fueron pintados en el marco de un operativo que encabezó el excandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ingeniero Carlos García.



El dirigente expresó que los policías acostados son los de las comunidades Las Minas, El Higuito, Quita Coraza, Fondo Negro, Jaquimeyes y Habaneros, así como los que están ubicados en el tramo vial Cruce de Cabral–Escuela Laboral, en esta ciudad.



«También pintamos los que están en la carretera que va desde la Escuela Laboral hasta el paraje Los Arroyos de la sección de Juan Esteban, en la costa de esta provincia. Son 24 en total», manifestó García a elCaribe.



Indicó que dicho trabajo fue realizado con el objetivo de que los conductores se desplacen con mayor seguridad, evitar accidentes y, además, darles un mayor esplendor a los lugares donde estos se encuentran.



García dijo también que el operativo se realizó gracias al aporte de barahoneros anónimos, que siempre se preocupan por el desarrollo de esta provincia.



«Realizamos este operativo debido a las constantes quejas de ciudadanos, en especial turistas extranjeros y dominicanos que en diferentes épocas del año visitan esta zona para disfrutar de las hermosas playas, balnearios y otras bellezas naturales con que Dios ha premiado la zona costera de esta provincia», comentó.



Muchos de los accidentes que se registran en la carretera Azua-Barahona suceden en horas nocturnas, debido a que los “policías acostados” no tenían visibilidad porque no estaban pintados.



Por su parte sectores que hacen vida en esta provincia, incluidos los conductores de vehículos privados, del transporte público y motoconchistas, aplaudieron la pintada de los “policías acostados” por parte de Carlos García.



«En lo adelante pueden ocurrir accidentes en la mencionada carretera, pero no será por la poca visibilidad de los ‘policías acostados’, debido a que ya son avistados por los conductores desde largas distancias, debido al llamativo color amarrillo conque han sido pintados», coincidieron varios conductores.