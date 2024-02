La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ordenó una investigación con respecto a la denuncia que hizo la jueza Ana Lee Florimón, de que ella y su familia estaban siendo perseguidas desde que fue apoderada para conocer el expediente de la Operación Calamar.



La magistrada del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dijo durante la audiencia del caso Calamar, celebrada el pasado 23 de febrero, antes de ser recusada por el Ministerio Público, que la persecución se realiza en un automóvil blanco.



Pidió a la jueza Lee Florimón, si lo cree pertinente, que aporte los elementos que pueda poseer en relación con su denuncia de la persecución que dice tener por parte del órgano persecutor.



Además, Germán Brito ordenó que los dos representantes del Ministerio Público con quienes ha tenido diferencias en el proceso judicial del caso de corrupción Calamar, estos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pábulo a versiones de encubrimiento.



La procuradora aclaró que según los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas.



“Hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción, este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso, hace años se produjo ese deleznable proceder en contra de las magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, al respecto, en un acto público censuré este proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica”, expresó.



PJ está apoderado de la denuncia



El Poder Judicial informó que realiza las investigaciones de lugar en cuanto a la denuncia realizada por la jueza Ana Lee Florimón, y que desde la Dirección Central de la Policía de Protección Judicial y desde la Dirección de Administración y Carrera Judicial se le presta toda la atención al tema.



“Tan pronto como se tuvo conocimiento sobre la situación que hizo pública la jueza Ana Lee Florimón se actuó de manera inmediata, como lo hacemos siempre, porque el Poder Judicial cuida a sus jueces y juezas”, señaló.



El órgano de administración de justicia señaló que existen canales institucionales que son los más rápidos y eficientes para realizar este tipo de denuncias, y que lo más conveniente es emplearlos en todos los casos.



Explicó que desde el año 2019 no se han realizado traslados en el Poder Judicial que no hayan sido solicitados por los jueces, y se aseguró que esa práctica no existe en la actualidad.



Caso Calamar y sus implicados



La jueza Ana Lee Florimón está apoderada de caso de corrupción Calamar. Entre los imputados en este caso se encuentran los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, en el gobierno de Danilo Medina, a quienes el Ministerio Público señala por diversos delitos.

Desmiente que MP gestione traslados jueces

La procuradora Miriam Germán Brito sostuvo que en las afirmaciones de Lee Florimón de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces es un asunto de extrema gravedad. “En mi desempeño al frente de la Procuraduría General jamás he propiciado ni he consentido lo que señala la referida magistrada Ana Lee Florimón”, respondió. Dijo que esta afirmación contiene lo que considera dos conductas que no son susceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar.