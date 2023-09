Las protestas contra el PLD en 2020 se hicieron en la plaza y ahora la FP la toma para evento partidista

La plaza de la Bandera, un símbolo patrio cuya construcción terminó en 1978, el último año de gobierno de Joaquín Balaguer de la era de los 12 años, y que en su inauguración contó con la asistencia del papa Juan Pablo II, en los últimos tiempos ha servido de escenario para manifestaciones políticas.



Tras la suspensión de las elecciones de febrero de 2020, la Plaza de la Bandera fue el epicentro de las protestas que exigían la destitución de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).



El 27 de febrero de ese año hubo una gran manifestación que incluyó la instalación de tarimas y la participación de figuras de los medios y entidades de la sociedad civil que aunque no militan en partidos políticos estaban identificados con la candidatura presidencial de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



De hecho, en el evento de esa fecha el humorista Carlos Sánchez, hizo una referencia directa de llamado a no votar por Leonel Fernández y la FP porque “representan lo mismo que el PLD”.



Pero no fue la primera ni la única vez que la Plaza de la Bandera fue escenario de protestas políticas. Luego del resultado de las primarias de 2019, Leonel y sus seguidores del PLD se apostaron en el lugar para protestar ante la JCE alegando que habían sido víctimas de un fraude por parte del órgano electoral.



Antes, en 2016, los seguidores de Abinader en el PRM, incluida su esposa Raquel Arbaje y su madre, Sula Corona, se apostaron en la Plaza de la Bandera para exigir la destitución de Roberto Rosario de la presidencia de la JCE, alegando que varias candidaturas del PRM habían sido víctimas de fraude. Los dirigentes se apostaron en la Plaza por varios días consecutivos.



Para hoy, el partido Fuerza del Pueblo convocó un acto multitudinario en el monumento para celebrar que cuenta con dos millones de afiliados en su padrón.



La actividad estará encabezada por el presidente y líder de la organización.



Aunque la Plaza de la Bandera en los últimos tiempos ha sido escenario de eventos políticos como las protestas de 2016, no menos cierto es que el acto convocado para hoy por el partido verde es el primero organizado con fines exclusivamente partidistas.



Los organizadoras del evento han colocado tarimas y pantallas gigantes para desarrollar la actividad a la que se espera asistan miles de simpatizantes y miembros de ese partido.



El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, criticó al partido opositor por escoger el lugar para una manifestación exclusivamente partidista



Historia de la Plaza de la Bandera



La Plaza de la Bandera fue designada en 2012 con el nombre “Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido”, pues en ella reposarán los restos de un soldado dominicano que ofrendó su vida por la causa de la patria.



El monumento se llamó “Plaza de la Independencia” y fue inaugurado en 1978 en el gobierno de Joaquín Balaguer. El diseño y supervisión estuvo a cargo del arquitecto Christian Martínez y fue construida por el ingeniero Andrés Gómez Dubriel.



Según la historia del monumento, el 26 de enero de 1979 Su Santidad el papa Juan Pablo II ofició la primera misa que un pontífice romano, celebrase en tierra americana, proyectando la plaza a nivel mundial. En la eucaristía el papa tuvo de frente el cuadro original de la Virgen de la Altagracia, el cual fue trasladado especialmente para la ocasión.

El papa Juan Pablo II ofició una misa en 1979. En 2016 dirigentes del PRM protestaron contra la JCE. En 2019, Leonel encabezó una protesta contra la JCE. En 2020 multitudes protestaron en la Plaza. La FP tiene un acto partidista hoy en el monumeto.

Detalles de construcción simbólico momumento

Un Arco del Triunfo se localiza en el centro; a los lados están dos ángeles que representan la gloria y el honor; al centro, bajo el arco, una gran escultura de Juan de Ávalos y Taborda, que representa a la “Madre Patria” que protege y sostiene al soldado caído por defenderla. En el tope del arco está colocada la bandera dominicana. La forma circular de esta explanada la expone por completo a la atención de todo el que transita por los alrededores tenga que dirigir la mirada hacia el monumento. En el primer gobierno de Leonel Fernández la plaza fue restaurada y fue reinaugurada el 14 de febrero de 1997. En el monumento se puede observar una inmensa cruz, símbolo de la bandera y la redención identificable desde lo alto; en su centro, el arco de la unión del pueblo.