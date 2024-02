El mercado binacional en Dajabón se celebró con normalidad pero con bajas significativas en las ventas debido a las protestas que se desarrollan en Haití.



A las 8:00 de la mañana de ayer, cientos de haitianos cruzaron hacia la zona de comercio cuando se abrió la puerta fronteriza pero ese flujo fue menor del que normalmente ocurren los lunes y viernes.



Miembros de la Policía Fronteriza de Haití (Polifront), del lado haitiano, y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) organizaron las filas para que las personas agoten el procedimiento establecido por el gobierno dominicano a finales del año pasado cuando se ordenó la reapertura del intercambio comercial entre ambos países.



Los compradores y vendedores que acudieron a la feria, son los residentes en la cercanía de Juana Méndez, ya que por la falta de movilidad vial e inseguridades actualmente en la vecina nación, las personas de Cabo haitiano, For Libert, Otrou Denort, Gonaives y otros pueblos del nordeste no pudieron acudir.



“Está lento, lento. Cuando la cosa esta así, el mercado no fluye porque la gente de ahí mismo no compra, es la gente de lejos que compra”, manifestó un comerciante en referencia a la actividad económica del día de ayer.



En las redes sociales se pudo escuchar a otro empresario manifestar que tempranas horas de la mañana un cliente haitiano lo llamó para notificarle que no acudirían al mercado debido a los problemas en Cabo Haitiano.



Abigaíl Bueno, presidente de la asociación de comerciantes detallistas del mercado, dijo esperar que Haití pueda resolver sus conflictos internos, para que la actividad comercial de la cual dependen cientos de miles de persona, pueda normalizarse.



La situación de inestabilidad también ha afectado las operaciones del parque de zona franca Covedi durante esta semana. La administración del parque informó que la falta de medios de transporte es la causa principal por la que la totalidad de los empleados no se han incorporado a la producción.



Garantiza seguridad



El ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, realizó un recorrido de supervisión en la frontera durante esta semana, debido a las manifestaciones contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, y garantizó y pidió a la población dominicana estar tranquila ya que el cuerpo militar garantiza la seguridad en este lado de la isla.



“La población dominicana puede estar tranquila, sus Fuerzas Armadas, a través del Ejército, Cesfront, Armada y Fuerza Aérea, siempre estamos pendientes, tenemos los equipos y el personal necesario para cuidar nuestras fronteras”, enfatizó.



“En este caso, como la situación en nuestro hermano país de Haití es un poco inestable, pues hemos aumentado un poco más la cantidad de personal y de equipo que necesitamos de acuerdo a la situación en cada región de la frontera”, refirió al señalar que las fronteras no son estáticas y que el número de agentes presentes ahí, dependerán de la situación que se esté dando.