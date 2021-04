Poder Judicial socializa “Guía de Trato Digno para Acceso a la Justicia”  

El Poder Judicial se reunió con representantes de instituciones gubernamentales e internacionales para socializar la propuesta “Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia”, que tiene como finalidad el abordaje en el trato digno a todas las personas usuarias del servicio de justicia y de manera especial, a aquellas con dificultad de acceso al servicio de justicia.

Este encuentro se realiza en el marco de la implementación del Plan Estratégico del Poder Judicial, Visión Justicia 20/24, el cual establece en su primer eje “Justicia para todas y todos”, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad. Esta propuesta de Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia está fundamentada en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, y ha sido posible con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La propuesta tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas de actuación que vinculen a todos los integrantes del Poder Judicial en el trato a los usuarios del sistema de justicia dominicano, con especial énfasis a aquellas poblaciones con mayor limitación o vulnerabilidad múltiple, tales como personas menores de edad, envejecientes, personas con discapacidad, migrantes, personas del colectivo LGTBI, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, personas en situación de pobreza y pobreza extrema y las personas privadas de libertad.

La Guía ya fue presentada en sesión ante el Consejo del Poder Judicial, que a su vez instruyó a la Dirección de Justicia Inclusiva hacer las gestiones necesarias de consultas públicas, tanto a lo interno como a lo externo del Poder Judicial, desde el pasado 5 de abril hasta el 29, para su posterior solicitud de aprobación definitiva por parte del Consejo.

Los encuentros externos están dirigidos a entidades y ONGs relacionadas a la protección de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y la promoción de sus derechos, las cuales presentarán propuestas.

A la presentación de esta Guía están invitadas instituciones del Estado como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (Conape), Oficina Nacional de Defensa Pública, y organismos internacionales interesados en el tema.

El proceso de socialización ha sido realizado con la presentación de la propuesta en tres modalidades: la primera, es la colocación en la página Web del Poder Judicial, a fin de que las personas puedan acceder y hacer sus opiniones por la misma vía, a través del correo electrónico del Consejo del Poder Judicial, la segunda es la conformación de mesas virtuales con la participación de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, además se han llevado a cabo, otras con jueces y juezas, así como con integrantes del Poder Judicial y la tercera son encuentros presenciales del Magistrado Presidente del Consejo del Poder Judicial, Lcdo. Luis Henry Molina Peña, acompañado de jueces y las direcciones responsables del proyecto.

Molina Peña aseguró que “el compromiso con la Justicia para Todas y Todos ha sido un marco de trabajo, ya no limitado al territorio, sino comprendiendo, en esencia, la función judicial. Pero, sobre todo, la idea expresada por el escritor Paul Auster, de que no es posible una justicia que no sea para todas y todos, que nadie puede quedar excluida o excluido, pues de lo contrario no sería justicia”.

Agregó que la Justicia dominicana es fiel a la visión de una mayor equidad e inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

“Al establecer esta guía y ampliar el alcance de los mecanismos de dignificación y no revictimización, así como al trabajar la cultura y las barreras de acceso, nos acercamos más a nuestra finalidad constitucional y a la construcción de una justicia más humana”, indicó.

En tal sentido, se realizó una consulta que estuvo presidida por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Lcdo. Luis Henry Molina Peña, contó con la participación de la Sra. Pilar Pardo Rubio, consultora internacional que expuso la propuesta de Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, experta en temas de igualdad de género. También contó con la presencia de la Sra. María Blanca Yánez Minondo, Coordinadora General de AECID en el país.

En el encuentro estuvieron presentes la Magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia, las Lcdas. Melisa Bretón, directora General Técnica y Rosa Iris Linares Tavárez, directora de Justicia Inclusiva del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela, secretaria general del Consejo del Poder Judicial.

El Plan Estratégico del Poder Judicial, Visión Justicia 20/24 señala que existen poblaciones con mayores dificultades para acceder al servicio de justicia que otras, y por tanto se hace necesario adecuar las formas para prestar el servicio, eliminando las barreras en sus distintas naturalezas.