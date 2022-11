La Policía Nacional informó que tras los operativos nocturnos del sábado, las estadísticas arrojaron que no se produjeron muertes por riñas, delincuencia o violencia en las 24 horas posteriores a las acciones en las calles.



El director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, destacó que el cuerpo está trabajando para que los índices se mantengan en los niveles más bajos posibles. El operativo incluyó los barrios Villa Juana, Villa Consuelo, Ensanche Ozama. Además, la supervisión en las avenidas Padre Castellanos (La 17), La Venezuela, Las Américas, La Ecológica, España y George Washington.



Then garantizó a los residentes en sectores de Santo Domingo que los hombres y mujeres de esa institución trabajan para que la población se sienta tranquila y en calma. La noche del domingo, el jefe policial dirigió fuerzas policiales en las calles del Gran Santo Domingo en labores preventivas rumbo a las fiestas de Navidad. El sábado también el jefe policial, junto al jefe del Ejército, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizaron labores de patrullaje preventivo. A esas medidas se suman la activación del patrullaje y vigilancia en todas las direcciones regionales de la Policía.



“Es nuestro deber que cada ciudadano de este país se sienta en calma y confiado, que pueda disfrutar en plenitud donde quiera que se encuentre”, aseguró Then.



En el recorrido participaron los generales Jacinto Minaya, director de la Policía Preventiva y Eddy Pérez Peralta, director Regional Santo Domingo Oriental, en conjunto con unas 30 patrullas motorizadas y de unidades tácticas debidamente equipadas.



Then y los oficiales que le acompañaron también supervisaron el cumplimiento de las medidas de centros nocturnos de diversión.