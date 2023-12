De visita en la República Dominicana, el nuncio apostólico en los Estados Unidos, cardenal Christophe Pierre, se reunió con cerca de 30 políticos dominicanos para extender un mensaje de la Iglesia católica.



Pierre llamó a la Iglesia a enfrentar los grandes retos sociales, como la crisis de la verdad y la individualidad, y a actuar con compasión frente a los sufridos.



El almuerzo y diálogo, donde acudieron los expresidentes de la República, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, fue celebrado ayer en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), anfitriona del evento organizado también junto a la Academia de Líderes Católicos en República Dominicana y la Academia de Líderes Católicos Latinoamericana.



Durante el encuentro, el rector de la PUCMM, reverendo padre doctor Secilio Espinal, recordó el papel que ha desempeñado esta academia como espacio de diálogo, encuentro y concertación. “Como país hemos crecido y madurado, pues aquí hoy estamos para dialogar, reflexionar y no para mediar ante un conflicto en particular, como en el pasado”, dijo el rector.



Pierre pidió a los políticos dominicanos que busquen el bien común y sean parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas.



“Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos”, destacó el nuncio, en referencia a parábola del buen samaritano de la Biblia, para llamar a los políticos a que no actúen con indiferencia y sean compasivos frente al dolor ajeno.



“Vivimos un cambio de época”. Con esta cita inició su discurso el representante de la Santa Sede en los Estados Unidos, que resaltó las características individualistas de las sociedades de hoy.



“Se deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos, a la creación de nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales”, dijo.

Reconoció el progreso democrático en los procesos electorales, sin embargo, expresó su preocupación por el avance de las diversas formas de regresión autoritaria.

Los exprresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández durante almuerzo en PUCMM.

De espaldas a la verdad cuando no nos gusta

Además de las amenazas por el cambio climático y la guerra nuclear, el nuncio habló de la crisis de la verdad, un fenómeno que surge con el acelerado desarrollo de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. “Los humanos siempre le hemos dado la espalda a la verdad cuando no nos gusta”, dijo.