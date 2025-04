Con algunas confusiones, tragos amargos e incertidumbre de parte de las pacientes y sus familiares, se comenzó la aplicación del protocolo de atención hospitalaria para extranjeros en los centros de la red pública de salud con el que se busca repatriar a las parturientas, una vez sean atendidas si se encuentran en estado irregular.



La medida, ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Migración desde las 5:00 a 6:00 de la mañana de ayer, se puso en marcha en 33 hospitales de todo el territorio nacional que actualmente acogen más del 70 u 80 por ciento de todos los nacimientos de extranjeros en la República Dominicana, según informaron las autoridades.



Escenas de desesperación, preocupación y desolación se pudieron constatar ayer en varios hospitales maternos del país mientras se ejecutaba la medida.



Así se pudo apreciar en los hospitales maternos del Gran Santo Domingo como La Altagracia y el San Lorenzo de Los Mina, desde cuyo centro los agentes migratorios detuvieron a haitianas que ya habían sido atendidas y otras que todavía no estaban de labor de parto, pero que al recibir los servicios no tenían los documentos legales para permanecer en territorio nacional.



Drama y confusiones



En el inicio del protocolo, el director del SNS, Mario Lama y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, recorrieron las referidas maternidades.



Aunque Lee Ballester aseguró que durante este proceso “el derecho universal a la salud será respetado tal y como se ha informado a través de diferentes medios y como se ha incluido dentro del protocolo de actuación”, se vivió un momento de tensión cuando una nacional haitiana denunció ante un medio nacional que una familiar indocumentada de ella había sido detenida en medio de una labor de parto.

Esto fue presentado al vicealmirante y, aunque lo desmintió en un primer momento, luego refirió que durante el día se había presentado una detención pero que luego de ser verificado el caso, la paciente fue devuelta al centro de salud donde era atendida, que era el Hospital Materno San Lorenzo de Los Mina.



Otro caso desesperante fue el de María del Carmen, una joven de 22 años, que era atendida en el materno de Los Minas por su embarazo de seis meses. Fue detenida por los agentes migratorios porque no tenía documentos de identidad. Sus parientes, que dicen ser dominicanos al igual que ella, denunciaban ante las autoridades la confusión, debido a que ninguno tenía documentos porque nunca fueron declarados.



El director del SNS, Mario Lama, manifestó que el protocolo garantizarán todas las atenciones en situaciones vulnerables de los pacientes extranjeros, ya sean en el área de las emergencias, si ameritan ingresos o incluso, cualquier intervención médica, quirúrgica, de laboratorio o del área de imágenes.



“Hasta el momento no hemos tenido todavía ninguna eventualidad. Es una medida nueva que están abocados al cumplimiento de estas disposiciones, son medidas que serán permanentemente evaluadas e iremos viendo donde pueden haber mejorías”, indicó.



Al mismo tiempo, dejó claro que hay un costo por servicios prestados con un pago por materiales gastables, insumos y medicamentos.



Esta acción de las autoridades forma parte un compendio de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader que buscan controlar la migración ilegal. El pasado domingo, el mandatario emitió el decreto 215-25, mediante el cual creó el Observatorio de Políticas Migratorias. l Darielys Quezada

45 % y 55 % de partos son de madres haitianas

Al hablar sobre la realidad dominicana en lo que respecta a los partos de nacionales haitianas en el país, Mario Lama indicó que el 45% y 55 % de los nacimientos en las principales maternidades corresponden a extranjeras haitianas.



Refirió, asimismo, que la cifra a nivel nacional es que el “36.3 % de todos los nacimientos son de extranjeras haitianas”.



El titular del Servicio Nacional de Salud comentó que en el pasado mes de enero, la maternidad La Altagracia tuvo un porcentaje de 52 % de parturientas haitianas y un 48 % de dominicanas; en febrero, tuvo un 55 % de nacimientos de dominicanas y un 44 % de extranjeras haitianas y que en marzo el 57 % fue de dominicanas y un 42 % de haitianas.



Sostuvo que hay lugares como Higüey donde se encuentra un porcentaje que supera el 70 % de los nacimientos que son de haitianas y que en provincias como Elías Piña, Dajabón, Mao y Santiago, se supera, en sentido general, 45 % de los nacimientos.



“De cada tres parturientas, una en este momento es extranjera haitiana. Digo haitiana porque la presencia de otras nacionalidades apenas representa el 0.02 %, por eso le pongo apellido porque muchas veces al poner el apellido se siente que se está focalizando a una población y no es así”, destacó.