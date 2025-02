El Comité Nacional de Salarios (CNS) pospuso para este miércoles 26 de febrero, a las 12:00 del mediodía, la reunión anunciada para ayer, en la que se discutiría la propuesta de un 10% de aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado presentada por los empresarios el pasado martes.



El aplazamiento de la sesión fue a petición de los patronos, horas después de que el presidente Luis Abinader reiterara, en La Semanal, que el alza salarial debe de ser mínimo de un 20%. Al defender su propuesta, el mandatario destacó que la misma se fundamenta en estudios económicos sólidos realizados por los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y de Hacienda.



Ángel Mieses, director del Comité Nacional de Salarios, informó que el encuentro de este martes fue suspendido para continuar estudiando las propuestas de la entidad a cargo. Sin embargo, Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), explicó que por algunos inconvenientes, “que no le explicaron”, la reunión fue pospuesta para hoy.



El sindicalista señaló que las centrales mantienen su posición de mejorar los salarios de los trabajadores, en este caso los salarios mínimos no sectorizados.



El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, detalló que la suspensión de la sesión se enmarca dentro del propósito de llegar a un consenso, pero que hoy el CNS se reunirá para conocer las tres propuestas y tomar una decisión.



Se recuerda que el presidente de la República fue el primero en poner sobre la mesa el tema del aumento salarial, mediante su propuesta de un 20%; le siguió el sector sindical, que planteó una alza de un 30%; y, finalmente, los empresarios, que propusieron un 10% de aumento.



El pasado lunes, el jefe de Estado también señaló que este aumento salarial no solo beneficiaría a los trabajadores, mejorando su salario real, sino que también tendría un impacto positivo en la economía en general.