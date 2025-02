Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Compromiso Santiago recibieron al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), que presentó a académicos, empresarios y estudiantes de esta ciudad, el proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral dominicana.



El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, resaltó la modernización e inversión en una primera fase de RD$500 millones y que tendrá un costo total aproximado de RD$2 mil millones de pesos para la nueva cédula, que se estima podrían comenzar a entregarlas en septiembre u octubre de este año y podrían durar hasta finales del 2026. Asimismo explicó la importancia de la actualización del documento de identidad.



“Este es proyecto renovación es de Estado… El mismo implicará la auditoria y depuración del registro civil y padrón electoral nacional e internacional. No se trata de solo cambiarla, previo a ello, todo debe ser validado y certificado bajo el sistema y que cumplan con los requisitos constitucionales y legales”, especificó.



De igual forma, Jáquez Liranzo agregó que el novedoso documento significa un “paso firme” hacia los avances tecnológicos, los estándares de seguridad e implica un ahorro al Estado dominicano a largo plazo, debido a que buscan que la misma no sea cambiada cada 10 años.



Al pleno de la JCE le acompañó la comisión técnica que trabaja con el documento de identidad, que se encargó de explicar las características técnicas, logísticas y de organización del proyecto.



Mientras que el director nacional de cedulación, Américo Rodríguez, explicó que esta cédula servirá como un pasaporte en el mundo digital, que cumpla con las necesidades actuales de la ciudadanía, así como la elaboración con material de policarbonato, información quemada láser con fotografía a escala de grises pero con alta calidad, integración de chip y QR; esto para mayor protección y reducción del fraude.



Además, se anunció el horario de 24 horas de la JCE en la avenida Las Carreras de Santiago; y La Feria (oficina central), Logística Electoral de la avenida Isabel Aguiar y Santo Domingo Este; a partir del inicio de esta entrega.



Igualmente, se notificó la ampliación de la Oficialía de la Primera Circunscripción de Santiago, ubicada en el segundo nivel de Colinas Mall, para certificación de extranjeros.



Durante el conversatorio, el profesor Julio Ferreira, vicerrector Académico de la PUCMM, ofreció las palabras de bienvenida a este encuentro de socialización. Además, el presidente de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi), Juan Mera, habló en representación de los empresarios santiagueros.



La Junta Central Electoral viene encabezando encuentros de socialización del proyecto de cédula, que ha incluido a partidos políticos e instituciones estatales como el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort), para abordar, la garantía de accesibilidad, alcance y posibilidad de incorporar en la cédula el estatus de donante de órganos, como lo han pedido algunos sectores.