National Union of Non-Profit Dominican Republic,Inc., y la Unión Nacional de ONG Incorporadas, Inc., (UNADONGI) presentarán este sábado en el Auditorio del Club Mauricio Báez, un programa de capacitación para que dominicanos puedan acceder a oportunidades laborales en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Félix Pozo Cuesta, presidente de la filial de Nueva York en National Union of Non-Profit Dominican Republic, Inc. expresó que la percepción sobre la calificación de la mano de obra dominicana, afecta las contrataciones por parte de empleadores internacionales.

“El objetivo del programa que presentaremos a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio del Centro Cultural Mauricio Báez, es capacitar a los beneficiarios en las habilidades y competencias necesarias para acceder a un empleo estable en el extranjero, impulsando el desarrollo de competencias productivas”, indicó Pozo.

De su lado Amalfi Brito, directora académica y relaciones interinstitucionales de UNADONGI, expresó que en el país existe un gran interés en técnicos y profesionales por acceder a mercados internacionales y cubrir vacantes laborales, acrecentándose esta a raíz de la pandemia de Covid-19 en 2020 y otros eventos naturales.

Sobre las Organizaciones

National Union of Non-Profit Dominican Republic, Inc., es una organización sin fines de lucro del estado de New York que ofrece servicios de migración a la comunidad hispana inmigrante y su proceso de adaptación dentro de Los Estados Unidos de Norteamérica. Han ayudado a cientos de inmigrantes hispanos a realizar sus procesos migratorios y a más de 65 empresas a cubrir sus necesidades de mano de obra.

UNADONGI es una organización sin fines de lucro con más de 12 años de servicios. Se ha destacado en el desarrollo de programas de capacitación y de gestión de empleos en la República Dominicana, con programas como el de Seguridad Vial (MOPC) y modernización del servicio de migración en los aeropuertos dominicanos colocando cerca de 900 jóvenes en distintas posiciones.