ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago.- El presidente Luis Abinader recibió este sábado el título “doctor honoris causa” en Ciencias Agroindustriales, la más alta distinción, otorgada por la Universidad ISA, en reconocimiento de su liderazgo visionario y las iniciativas impulsadas para fortalecer los programas educativos y el sector agroindustrial y productivo del país.

Tras recibir las insignias, el mandatario expresó que “este reconocimiento no solo es un motivo de orgullo personal, sino también un reflejo del compromiso que tenemos como sociedad hacia la educación y el desarrollo de nuestra nación”.

doctor honoris causa

Además de la entrega del título “doctor honoris causa” al presidente Abinader, la Universidad ISA celebró, en su campus de Santiago, su 52.ª graduación ordinaria de 324 nuevos profesionales, que fueron acreditados en diferentes áreas del conocimiento, con énfasis en las Ciencias Animal y Agroalimentarias, así como en las Ciencias Básicas, Sociales y Ambientales. De los títulos conferidos, el 6.2 % corresponde al nivel de Técnico Superior, el 72.8% a programas de grado y 21% a programas de posgrado. Además, la ceremonia reflejó una representativa equidad de género, con un 48.6 % mujeres y un 51.4 % hombres.

El gobernante dijo estar convencido de que invertir en educación es invertir en el desarrollo sostenible, en la equidad y en la prosperidad, por lo que consideró que, cada joven que se gradúa de las universidades representa una luz de esperanza, un futuro que se edifica sobre el conocimiento y la innovación.

“Cada uno de ustedes, estudiantes, tiene la capacidad de convertirse en líderes en sus respectivos campos, de generar soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y de contribuir al avance de nuestro país. La educación nos empodera, nos permite cuestionar, desafiar normas y construir un mundo mejor”, expresó.

educación crítica

A juicio del mandatario la educación crítica no solo es un derecho, es un deber de cada uno como ciudadanos comprometidos con el bienestar de la sociedad; además, fomenta el pensamiento independiente, la curiosidad intelectual y la capacidad de argumentar. “Nos prepara para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, entre la manipulación y la transparencia”.

Enfatizó que en una era de información instantánea y, a menudo, desinformación, es vital que los jóvenes aprendan a navegar por este mar de datos con discernimiento y agregó que las fake news (noticias falsas), se presentan bajo la apariencia de hechos consumados, manipulando la percepción de la realidad y generando divisiones y que no sólo confunden, sino que también alimentan la desconfianza hacia las instituciones, autoridades y entre los mismos ciudadanos.

“Este es un camino peligroso que, de no ser enfrentado, puede llevarnos a la polarización y a la erosión de nuestra democracia. No podemos permitir que el miedo y la confusión dicten el rumbo de nuestra nación. No podemos ceder ante las voces que buscan sembrar el caos. Por el contrario, debemos unirnos en la defensa de la democracia y de nuestros derechos ciudadanos”, advirtió el jefe de Estado.

Llama a convertirse en guardianes de la verdad

Como presidente de la República Dominicana, expuso, su deber es proteger y promover el bienestar de la nación, por lo que hizo un llamado a todos: a los medios de comunicación, las escuelas, organizaciones cívicas y, sobre todo, a cada uno de los graduandos, a que se conviertan en guardianes de la verdad.

“En este mundo tecnológico y lleno de estímulos, que parece que todo se hace por nosotros de manera autómata, es bueno recordar que uno de los consejos que se dan al buen marinero es que se sepa orientar por las estrellas. Porque cuando todo falla y nada tienes siempre te puedes guiar en los valores seguros, que no cambian”, significó Abinader.

Y agregó: “Cuando estén algo perdidos o sientan que las cosas fallen, miren a las estrellas, miren a esos valores seguros como son la educación, el conocimiento, la democracia, la verdad, la empatía y la ayuda colectiva y encontrarán el camino correcto”.

Un camino, expresó, que, como reza el lema de esta universidad, es siempre aprender para servir y servir para construir. “Miren a esas estrellas, sueñen y dejen que les guíen. Construyan y sirvan siempre a este país”.

Presidente Abinader personifica trayectoria caracterizada por una vocación inquebrantable de servicio público

En tanto, el presidente del Consejo de Directores de la Universidad ISA, el agrimensor, Ricardo Fondeur, afirmó que, “el presidente Abinader personifica una trayectoria caracterizada por una vocación inquebrantable de servicio público, una visión estratégica de futuro y una pasión destacada por impulsar la transformación económica y social de nuestro país”.

De su lado, el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes, dirigió un emotivo mensaje a los nuevos profesionales, exhortándoles interiorizar y aplicar el lema del sexagésimo aniversario de la institución “Transformando vidas, impulsando el desarrollo”, para que, a través de su ejercicio profesional, logren transformar vidas e impulsar acciones positivas que estimulen el desarrollo de todo su entorno, marcando así la diferencia que la humanidad y la patria desea y necesita.

acto de graduación

El acto de graduación contó con la presencia del expresidente de la República, Hipólito Mejía; de los ministros, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; de Agricultura, Limber Cruz; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; el senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera; la embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán Klang; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el director de Inespre, Iván Hernández, y el vicepresidente de los miembros del Consejo de Directores, Amílcar Romero.