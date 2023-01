Durante una audiencia de rendición de cuentas, Milton Ray Guevara resaltó los logros del órgano extrapoder

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, llamó ayer a preservar la independencia, soberanía y nacionalidad del país, tal y como, aseguró, lo ha hecho este órgano extrapoder durante su existencia.



“Es necesario que en cada uno de nuestros corazones se construya un altar a la República Dominicana, a la preservación de su soberanía, de su independencia, y de los valores fundamentales que se recogen en sus símbolos patrios: el Himno Nacional, la Bandera Nacional y el Escudo Nacional, con su lema: ¡Dios, Patria y Libertad!”, expresó durante una audiencia solemne de rendición de cuentas, en la que destacó la dominicanidad.



Ray Guevara indicó que con las sentencias que ha emitido la alta corte durante sus once años de operatividad, han defendido la soberanía y nacionalidad, que calificó como los dos pilares de la dominicanidad.



En ese sentido, hizo mención a las sentencias TC/0315/15 que declaró no conforme con la Constitución el “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los EE. UU. en la República Dominicana”, y la TC/0168/13, que reafirmó la exclusión de la nacionalidad dominicana por ius soli (derecho de suelo) a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito.



También, citó la sentencia TC/0713/16, que precisa que la disposición constitucional que establece el Himno Nacional, es una especie de cláusula inmutable o pétrea, que impide cualquier modificación a su letra y melodía.



Sobre la labor jurisprudencial detalló que en 2022 ingresaron al TC 757 expedientes y se emitieron 532 sentencias. Explicó que desde su creación, esta alta corte recibió 7,662 expedientes, de los que han fallado 6,300, los cuales están disponibles en el portal web del tribunal.



“Las decisiones del TC han representado un estímulo para que jamás perdamos de vista que la Constitución es nuestra guía, pues con cada precedente se hacen vívidos los mandatos constitucionales y se constituyen en vinculantes fuentes de derecho, esenciales para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”, sostuvo.



Al abundar sobre este tema, el magistrado explicó que en el tribunal reposa un total de 92 sentencias pendientes de ejecución por parte de distintas autoridades públicas o entidades privadas.



Dijo que, aunque resulte difícil, del número señalado, 58 casos de ineficiencia corresponden a entidades del Gobierno Central y entes autónomos, por lo que aseguró que a partir de la próxima semana van a notificar a cada uno de los entes concernidos para que cumplan con estas sentencias.



Norma antisoborno



Por otro lado, indicó que el Tribunal Constitucional se convirtió en el primer juzgado dominicano en contar con una certificación internacional antisoborno para prevenir y eliminar prácticas fraudulentas.



Ray Guevara consideró como un logro trascendental que el TC obtuviera la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), bajo la norma internacional ISO 37001, con el que, indicó, se asegura la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos jurisdiccionales, financieros y administrativos del talento humano.



Indicó que no es posible que el poder jurisdiccional no trate de dar el ejemplo, para servir así de aliado esencial de los poderes públicos en el combate contra la impunidad y la corrupción.



“Sostengo el criterio de que el poder jurisdiccional del Estado y, en especial, el Tribunal Constitucional, tiene que predicar con el ejemplo, dotándose de mecanismos para prevenir y sancionar prácticas constitutivas del flagelo de la corrupción, que ha golpeado el patrimonio público y estremecido la conciencia nacional, perjudicando a los sectores más vulnerables del país y a nuestros planes de desarrollo”, expuso Ray Guevara.



Hablando sobre otro tema, el magistrado reiteró su llamado de que en las escuelas se enseñe la Constitución.



“Educar en Constitución no es formación moral y cívica, es formarles en los principios y valores de la Constitución. Educar en Constitución es allanar el camino para construir, desde el primer día de escolaridad, ciudadanos aferrados al cumplimiento de sus deberes, conscientes de sus derechos y capaces de exigir, cuando sea necesario, a través de las garantías el respeto y reconocimiento de sus derechos fundamentales”, sostuvo.



Indicó que la formación sobre la Carta Magna debe ser integral y transversal. “No me cansaré de exigir el cumplimiento real del artículo 63, numeral 13 de la Constitución”, expuso durante el acto al que asistieron funcionarios, servidores judiciales y juristas como también otras personalidades.



En cuanto a la construcción del edificio jurisdiccional, con el que se dotará a la alta corte de una sala de audiencias y otros espacios, Ray Guevara lamentó que desde hace cinco años se está trabajando en la obra, pero que todavía se encuentran en la fase de levantamiento de las columnas y vigas de acero que servirán de soporte a la estructura.



Un hecho que aseguró los mantiene en una situación deplorable. “Lamentablemente, y a pesar de las instrucciones, suministro de fondos y apoyo entusiasta a tal efecto del señor presidente de la República, don Luis Abinader, el dilatado proceso del nuevo edificio jurisdiccional prometido en sus inicios por el MOPC para el año 2018, mantiene en los dos últimos años y medio a esta alta corte en situación deplorable”, indicó.



El magistrado presidente precisó que debido a esta situación, no pueden realizar sus audiencias en un espacio exclusivo, sino que toman prestado la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, y que por esto tampoco cuentan con salón de eventos, biblioteca, comedor y las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los despachos de los jueces.



Además, dijo que el proyecto de reforzamiento de la estructura del edificio Juan Pablo Duarte permanece sin avances en la dirección general de edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), situación que resulta de “gran preocupación por el alto riesgo y vulnerabilidad del mismo ante la ocurrencia de cualquier evento sísmico”.



El presidente del TC se refirió a otros temas, entre los que destacan la reciente inauguración y puesta en operación de la legación de la Secretaría en Santiago de los Caballeros, así como el inicio de un procedimiento para eficientizar el proceso de remisión y recepción de los expedientes.



Anunció la creación del primer Laboratorio de Innovación, Inteligencia y Experiencia Constitucional, destinado al fortalecimiento progresivo de las actividades jurisdiccionales y administrativas, a través de la inclusión transversal de tecnologías exponenciales y herramientas digitales inteligentes.



También se refirió a la labor constante de revisión y validación de sus procedimientos que tiene ese tribunal, así como a los procesos de licitación que son contratados a través del PNUD.



El magistrado recordó que ayer se cumplió 210 años del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte, considerado el primer constitucionalista dominicano, nacionalista, patriota y antiimperialista.

Dice que hay avances en la democracia del país

Ray Guevara manifestó que aunque en República Dominicana no todo es color de rosa, “afortunadamente seguimos avanzando de tropiezo en tropiezo, entre conquistas y logros por el sendero de la democracia y el fortalecimiento institucional”. “Mientras se percibe en muchas latitudes, una recesión de la democracia, al decir del intelectual Daniel Zovato, o un falseamiento del Estado de Derecho… Nosotros vivimos en democracia y los actores políticos y sociales privilegian el diálogo al enfrentamiento estéril. Debemos profundizar la convivencia con justicia y paz social, manteniendo la fe inquebrantable en la eternidad de la República”, expresó.

7,662

DATOS el Tribunal Constitucional, durante sus 11 años de operatividad, ha recibido un total de 7,662 expedientes