El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ya ha decidido no advertir más y, en consecuencia, procederá a establecer sanciones para la compañía aérea JetBlue por la cantidad de denuncias de “no conformidad” que han llegado hasta esa institución de parte de los ciudadanos que han manifestado su malestar con el servicio brindado.



Las posibles sanciones, de acuerdo a lo que contempla la Ley 358-05, podrían ser pecuniarias, multas que irían de 500 o 5,000 salarios mínimos o también el resarcimiento del derecho desde el punto de vista económico de aquellos que han pagado y no se le brinda el servicio por el que pagó.



En medio de las múltiples denuncias de los usuarios de la aerolínea por inconvenientes en los vuelos desde y hasta República Dominicana, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que aunque ya ha recibido llamadas de los representantes de JetBlue en el país para reunirse con él, la entidad que dirige ha optado por sancionar a la empresa, ya que desde su llegada a la institución ha tenido acercamientos con esa compañía para que mejore los servicios y solucione los problemas que hasta la fecha persisten.



Ha preferido responder a usuarios



Durante una entrevista con elCaribe, Alcántara explicó que cuando llegó a Pro Consumidor encontró varias denuncias de la misma naturaleza y que, al mes de tomar posesión en el cargo, su administración se reunió con los representantes de la línea aérea para comunicarle la cantidad de casos de “no conformidad” que tenían acumulados allí.



“Ellos se pusieron de acuerdo, dijeron que sí, que iban a resolver esas no inconformidades y que a partir de resolver esas no conformidades ya no iban a surgir más quejas, pero siguieron llegando y nosotros seguimos conciliando entre esa empresa y los consumidores. Eso hizo que mermara un poquito las quejas pero se venían incubando porque no siempre el consumidor llega a Proconsumidor a presentar una denuncia por cualquier afectación a sus derechos, sino que muchas veces lo resuelven de otra manera, algunos no les interesa acudir a los entes oficiales a resolverlos y por eso tal vez el cúmulo no es mayor aquí, pero le hemos hecho varias advertencias”, manifestó el director ejecutivo.



Ante la actual situación y partiendo de que las quejas comienzan a ser mayores, Alcántara anunció que la institución ha preferido dar respuesta a los consumidores individualmente de acuerdo a lo que solicitan y a lo que denuncian, poniéndose del lado de la defensa de sus derechos, independientemente de que por igual quieren preservar los sectores productivos del país.



“Y eso, hizo que nosotros al ver tantas afectaciones, tantas reclamaciones y denuncias de autoridades, nosotros hayamos dicho, bueno, ya no vamos a advertir más, nosotros vamos a procurar sancionar para que ellos tengan que resolver de manera obligatoria a los problemas que tienen”, puntualizó.



Mientras Pro Consumidor se encuentra inmerso en el proceso de establecer sanciones, de su lado, la Junta de Aviación Civil (JAC) ha informado que el tema de las denuncias y quejas de los usuarios de JetBlue será tratado en la próxima sesión del pleno de ese organismo. Hasta tanto, la JAC solicitó a las aerolíneas del país cumplir con la resolución 252-2021 sobre la obligatoriedad del llenado del E-Ticket. Hace justo un año el referido organismo había solicitado una investigación.

“Retrasos de vuelos parecen ser una rutina”

Los retrasos y maltratos que han denunciado los dominicanos de parte de la aerolínea JetBlue y otras líneas aéreas, parecen ser una rutina, según manifiesta una persona que se acercó a elCaribe. Cuenta que el día del homenaje a David Ortiz, Pedro Martínez, que viajó a Boston para el homenaje el martes, tuvo dificultades para abordar el vuelo 2247 de American Airlines porque la aeronave tenía problemas mecánicos, por lo que perdió la conexión con Miami. El astro del béisbol optó por abordar un vuelo a Nueva York con la esperanza de encontrar uno en la noche desde allí. El vuelo 2247, previsto para las 12:59 pm, despegó a las 8:40 de la noche, por lo que los pasajeros tuvieron que pernoctar en Miami. Frente a cada uno de estos casos, Pro Consumidor llamó a los consumidores de este servicio a tener tranquilidad porque desde la institución se le dará respuesta con celeridad y apego a las leyes a cada uno de los casos que lleguen hasta esa entidad.



Por tales motivos, el director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, pide a todos los ciudadanos que se han visto afectados por alguna situación a presentarse a la institución para tratar de manera individual cada uno de los casos.