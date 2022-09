Santo Domingo.- El senador de Dajabón, David Sosa, al igual que el presidente Luis Abinader, considera que el problema que se vive en Haití actualmente es una amenaza para toda la región, sin embargo está convencido que se puede resolver «en cinco minutos».

Para que haya una solución, según destacó el senador de Fuerza del Pueblo (FP), basta con que la comunidad internacional o países del primer mundo se involucren con el vecino país.

«Así como Haití es un gran problema ahora mismo, yo soy de lo que digo que se resuelve en cinco minutos. Desde que ahí toque tierra la primera bota de un guardia americano o de la ONU, alemán, francés… en cinco minutos eso está resuelto», expuso.

No obstante, Sosa lamentó que lo malo del asunto es que han dejado sola a la media isla, cuando cada día se hace «más ingobernable».

El congresista externó preocupación porque que en Haití no haya una solución a la problemática existente y explicó que el pueblo le protesta al primer ministro, “pero no hay a quién protestar, no hay un presidente, no hay una solución…en lo que están pidiendo, no hay solución, porque ¿a quién se lo están pidiendo?. No tienen gobernante. Está muy complicada la situación para ellos”.

Vaticinó que como consecuencia de esa crisis, se aumentará el flujo de haitianos a la República Dominicana.

Tras argumentar que todo el comercio de ese país está paralizado, resaltó que los protestantes tenían dos días anunciando en la ciudad que hoy viernes habría huelgas debido a que el gobierno pretenden aumentar el precio de la gasolina al doble. Sobre esto, dijo desconocer cuáles sectores son los portavoces.

David Sosa está de acuerdo con que al vecino país hay que prestarle atención, tal como planteó el Presidente en su discurso.

“Siempre yo he dicho que ese debe ser el norte, que tenemos que gritar como país, todos; no dejar al Presidente solo”, agregó.

Exhortó a los dominicanos a seguir apelando a la comunidad internacional para que ayude a resolver el problema que hay.