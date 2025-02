El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) firmaron un acuerdo de colaboración para defender a los ciudadanos ante coberturas “ambiguas o engañosas” en los servicios del sistema de salud.



En el acuerdo, firmado por el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el director de la DIDA, Elías Báez, se establece que las partes se comprometen a promover los servicios de cada institución en beneficio de los ciudadanos.



La DIDA informará y defenderá los derechos de los afiliados respecto a las pólizas de seguros de salud, mientras que Pro Consumidor “supervisará su contenido y asegurando que estén registradas, claras, y no incluyan cláusulas abusivas”.



Se indica, asimismo, que tomarán acciones conjuntas de análisis y posterior registro “de todas las pólizas de salud ofertadas en el mercado”.



También -se resalta- la implementación de sanciones en caso de irregularidades, como coberturas ambiguas o engañosas, así como cuando ocurran cobros indebidos a pacientes no afiliados al Plan de Servicios de Salud (PDSS), especialmente “sobrecostos en servicios médicos y prácticas poco éticas en clínicas”.



En estos casos, el convenio establece que la DIDA canaliza las denuncias iniciales sobre cobros indebidos o abusivos en clínicas, y Pro Consumidor interviene para supervisar y velar por la defensa de los derechos de los usuarios “y en ese sentido realizará la revisión de los contratos de adhesión ofrecidos a los pacientes no afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)”.



Los titulares de ambas instituciones explicaron, que el objetivo del mismo es que haya una regulación y transparencia de los costos en clínicas y servicios médicos.