Montecristi. La ganadería en Pepillo Salcedo, Manzanillo, está al borde del precipicio luego de la construcción del muro fronterizo debido a que lo aislaron para el uso del agua en el río Masacre que desemboca en esa demarcación perteneciente a la provincia de Montecristi.



En la frontera domínico-haitiana ubicada en el suroeste del municipio de Pepillo Salcedo, se levanta el muro divisor entre la República Dominicana con Haití.



La muralla de defensa apartó al río Masacre de esa demarcación, el cual suple de agua a los agricultores y ganaderos de la zona y que podrían irse a la quiebra debido a que el agua de los pozos tubulares no es suficiente para irrigar las tierras, y para los animales.



Elvis Bejarán, miembro directivo de la Asociación de Ganaderos de Manzanillo destaca que Manzanillo es un pueblo de baja pluviometría y en proceso de desarrollo por la instalación de parques para la producción de energía, ha sido una zona que su principal fuente de ingreso y trabajo es la ganadería y la agricultura. Bejarán denuncian que, prácticamente les regalaron el río a los haitianos al construir el muro apartándose de esa fuente acuífera y eso es llevarlos a un callejón sin salida.



Vigilancia y años militares



En tanto que en el destacamento militar Masacre, una unidad del Ejército de la República Dominicana vigila la construcción del muro y el paso está impedido incluso para quienes tienen fincas como es el caso de agricultor Lucilo Cabrera, quien denunció que la empresa que construye el muro, le destruyó parte de sus equipos incluyendo paneles solares en la construcción del muro que comienza en la desembocadura del río Masacre. Cabrera asegura que los daños son cuantiosos.



Alrededor de 80 productores agrícolas y ganaderos podrían irse a la quiebra por lo que piden la intervención del presidente de la república Luis Abinader, ya que no cuentan con fuente de ingresos desde hace siete meses, agregando que no le han pagado. Una de las soluciones es la construcción de tuberías de agua debido a que no hay acceso a la zona del río.