La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) TC/225/25 que prohíbe al Ministerio Público (MP) usar motes o sobrenombres en los expedientes que depositan en los tribunales, comunicados en medios de comunicación y canales oficiales recibe un gran respaldo en el Congreso Nacional.



El órgano extrapoder entiende que cuando se utiliza un apodo se vulnera la dignidad humana, derecho al honor, buen nombre, propia imagen, integridad y presunción de inocencia.



Casi todos los diputados de los distintos partidos políticos consultados sobre el tema aplauden la medida de la alta corte, tras considerar que el emplear apodos en fase previa de un caso es “peyorativo” y estigmatiza a los acusados. Coinciden, además, en que se debe respetar el principio de que un imputado es inocente hasta que se le demuestra lo contrario.



El único congresista en desacuerdo con la sentencia es Wandy Batista, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja.



El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, rechaza que en primera fase estigmaticen a las personas envueltas en procesos judiciales y les pongan nombres despectivos, ya que eso genera “algún nivel de situaciones”. “Estar estigmatizando y nombrando procesos, nunca lo vi con buenos ojos”, sostuvo.



MP no puede incriminar sin juez



Gustavo Sánchez, portavoz de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende que la sentencia es un ejemplo de que el Ministerio Público no puede estar incriminando a personas sin la intermediación de un juez, como un método para denostar a los señalados al bautizar las acusaciones.



Los motes marcan aún a los ilesos



Eugenio Cedeño, del PRM, ponderó que se convierte prácticamente en una condena previa cuando a una persona la bautizan “como un pulpo” al aparecer en un expediente que lleve ese nombre.



El vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara Baja, Rafael Castillo, dijo que cada uno de esos nombres usados por el Ministerio Público, se les quedan como mote a los involucrados en el caso, cuando en el futuro pudieran salir ilesos de la acusación.



Para Aníbal Díaz, del PRM, la sentencia del TC recoge un espíritu de salvaguarda de los intereses de la persona, descansa en derecho, es de carácter objetiva y busca preservar la dignidad de los procesados.

Carlos de Pérez, de la FP, aseguró que el Ministerio Público usa los motes como una forma de asociación “para que la persona sea perseguida eternamente”. Tobías Crespo, también de la FP, manifestó que con los términos descalificativos, incluso hasta el mismo MP se descalifica”. “Ojalá no hubiesen puesto el término firulais para una de sus operaciones”, criticó.

El diputado Wandy Batista difiere de todos

Wandy Batista, diputado del Partido Revolucionario Moderno, difiere de sus colegas, pues no cree que los motes constituyan una estigmatización al imputado, sino que se trata de “un simple elemento” para identificar los casos. Está convencido de que esos seudónimos no inciden en el debido proceso ni en la culpabilidad de los acusados, ya es una práctica que se usa “en el mundo entero”, como en los Estados Unidos, por ejemplo.