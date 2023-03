Gobierno y organizaciones políticas forman cuatro comisiones en busca de un acuerdo sobre la crisis de Haití

El liderazgo político nacional se reunió ayer con el presidente de la República, Luis Abinader, en un esfuerzo conjunto para impulsar acciones que ayuden al país a un adecuado y correcto manejo de la crisis haitiana.



En el encuentro, el jefe de Estado propuso a los partidos políticos un pacto nacional con el que procura que la soberanía nacional sea protegida en todos los escenarios, en el contexto de la aguda crisis de inseguridad que se vive en el vecino Haití.



Durante más de dos horas reunidos en el salón Verde del Palacio Nacional, los representantes de las organizaciones políticas conversaron sobre diversos temas concernientes a la política exterior, la política migratoria, el control fronterizo, los derechos humanos, la seguridad nacional, la protección de la frontera, el impacto económico, la crisis haitiana, entre otros.



De los 30 partidos políticos que fueron convocados a la reunión, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), rechazaron la invitación del gobierno por entender que los encuentros anteriores para tratar el tema de Haití, han sido fallidos.



Al finalizar el encuentro, el dirigente político Eddy Olivares, que habló en nombre del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que esta reunión reflejó la solidez y la madurez del liderazgo político de la República Dominicana.



Olivares explicó que el jefe de Estado propuso la formación de cuatro comisiones: una sobre política exterior; política migratoria; control fronterizo; y el manejo del impacto económico de la crisis haitiana.



“En ese sentido los participantes en esta reunión participaron, hicieron sugerencias y todo se desarrolló dentro de un ambiente de absoluta cordialidad y colaboración. Ahí hubo un compromiso de los partidos de diversas ideologías, por la nación, por la República y de caminar juntos, unidos hacia la solución del problema”, sostuvo.



Las conformaciones de las comisiones van a ser definidas en la próxima reunión, que está pautada para el miércoles de la semana entrante.



En diferentes escenarios internacional, Abinader, ha pedido la comunidad internacional que intervenga en Haití sin demora para detener la violencia de las pandillas. Ariel Henry, primer ministro interino de Haití, pidió en octubre una fuerza militar internacional para evitar que las bandas armadas aterrorizaran al país.



“El peligro es inmenso”



El dirigente político del Partido Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, dijo que en la próxima reunión el Gobierno entregará propuestas para cada una de las comisiones. “Los partidos políticos tendremos la oportunidad de hacer, sobre la base de esos documentos, propuestas”, explicó.



Sobre el pronunciamiento del PLD, de no participar en el diálogo nacional para tratar la crisis de Haití, Marino Vinicio Castillo (Vincho) calificó la decisión del partido morado como injusta debido a que “la circunstancias nacionales se han agravado enormemente”.



Vincho, presidente del conservador partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), sostuvo que el tema de Haití en este momento no se trata de asuntos migratorios, sino de invasión. “El peligro es inmenso”, recalcó.



Ramón Rogelio Genao, representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), expresó que en un tema tan sensible como el de la soberanía nacional, lo que se espera es que todos los partidos estén unidos.



“Nadie puede criticar, todo el mundo tiene que sumarse. Señores, los enemigos de la República Dominicana no deberían estar en el territorio nacional, los enemigos del país son las grandes naciones que le han dado la espalda a Haití y no quieren intervenir a esa nación ni económica ni militarmente”, señaló el senador de La Vega.



Los partidos participantes



Los partidos acordaron continuar las reuniones la próxima semana en el Palacio Nacional con la inclusión de otros sectores políticos, sociales y académicos.



Por el Gobierno participaron además del primer mandatario, el ministro de Interior, Jesús Vásquez; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa; el viceministro administrativo de la Presidencia, Andrés Lugo Risk; y el director de inteligencia del Ministerio de Defensa, mayor general Jorge Camino Pérez; y el Andrés Bautista.



Por los partidos, en representación de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo; por el PRSC, Ramón Rogelio Genao y Tácito Perdomo; también por el PRM, José Julio Gómez; por Alianza País, Guillermo Moreno y Fidelio Despradel; por la FNP, Vincho Castillo y Pelegrín Castillo; por DxC, Manuel Oviedo y por Opción Democrática (OD), Minou Tavárez Mirabal.



De igual forma, por el PQDC, Elías Wessin; por el PCR, Jorge Zorrilla Ozuna; por el APD, Max Puig y Carlos Sánchez; por la organización política País Posible Milton Morrison; por el PAL, Maritza López; por el MODA, entre otros.



Reunión de enero 2022



En enero de 2022 el liderazgo político nacional se había reunido con el Gobierno para consensuar el correcto manejo de la crisis haitiana. En esa ocasión, con el apoyo de las 30 agrupaciones políticas, incluidos el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, elaboraron una declaración en la que exponían a la comunidad nacional e internacional su decidida voluntad de afrontar el tema político y migratorio haitiano junto al presidente Abinader. Sin embargo, un año y dos meses después, el PLD y el PRD deciden no sumarse al pacto nacional propuesto el Gobierno.

PLD y PRD se quedan fuera del pacto nacional

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informó que no recibió invitación al diálogo y que si así sucediere no acudirían. “Recae en el presidente de la República ejecutar la política exterior y migratoria del Estado” dijo Mariotti tras precisar que eso es un mandato de la Constitución. Haciendo referencia a las diferentes mesas de trabajo en las que el PLD, junto a otros partidos, el Gobierno y la sociedad civil, participaron bajo la coordinación del Centro Económico y Social CES, Mariotti dijo: “Cero hits, cero carreras después de mesas y meses de conversaciones. Nos hicieron perder todo el tiempo del mundo y hoy no se exhibe un solo resultado”. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), también informó que no participaría en el encuentro con todo el liderazgo político del país. El PRD indicó que lo más conveniente es que el Gobierno presente su propuesta a la comisión de seguimiento a la crisis de Haití. Dicha comisión fue acordada por los partidos participantes del diálogo y firmantes del documento de enero del 2022.

Vincho Castillo

Las circunstancias nacionales se han agravado enormemente (…). En el 2023 no se trata de migraciones, es de ocupación.”

Rogelio Genao

Los enemigos del país no deberían estar en el territorio nacional, los enemigos del país son las grandes naciones que le han dado la espalda a Haití”.